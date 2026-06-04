Cámara de Representantes de EEUU vota a favor de limitar poderes de guerra de Trump

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WASHINGTON/Xinhua

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este miércoles a favor de restringir la autoridad del presidente Donald Trump para continuar las operaciones militares contra Irán, y cuatro republicanos se unieron a los demócratas.

La resolución, aprobada con 215 votos a favor y 208 en contra, ordena a Trump retirar a las fuerzas estadounidenses de la guerra contra Irán, a menos que el Congreso autorice una nueva acción militar.

La votación se produjo después de que tres resoluciones previas sobre los poderes de guerra no obtuvieron la aprobación por márgenes estrechos. En el Senado, siete intentos similares han fracasado.

Incluso si la medida es aprobada por ambas cámaras, es casi seguro que Trump la vetaría.

Trump fue apoyado de manera abrumadora por los republicanos al comenzar la guerra. Sin embargo, debido a que la guerra se ha prolongado sin un final claro a la vista, algunos republicanos empezaron a dudar.

Las elecciones intermedias se acercan y el precio de la gasolina sigue en aumento, por lo que los republicanos temen que la guerra pueda dañar las perspectivas del partido en las elecciones de noviembre.

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