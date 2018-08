Oscar Ortiz: “vamos a tener múltiples oportunidades que el país puede aprovechar”

Oscar López

@OscarCoLatino

El Gobierno de El Salvador decidió establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, lo que le obligó a romper relaciones con Taiwán, generando inconformidad en sectores del país, principalmente en la derecha política.

El vicepresidente de la República Oscar Ortiz aseguró que la relación con la República Popular China es una “decisión soberana del Gobierno de la República de El Salvador”. De igual forma, aseguró que para dar dicho paso se hizo pensando en el futuro.

“En esta nueva tendencia que el mundo lleva, El Salvador no puede estar aislado ni desconectado de las dos principales economías del planeta, la primera es Estados Unidos, la segunda es China, que está transversalmente en todo el comercio mundial, al igual que Estados Unidos”, argumentó Ortiz.

De igual forma, el vicepresidente agregó que es importante analizar las oportunidades que se abren en comercio, inversiones, exportaciones e importaciones al tener relaciones diplomáticas y comerciales con China.

“Las posibilidades que el país tiene se van a multiplicar como se han multiplicado en las últimas décadas con esa relación con una de las primeras potencias económicas, como los Estados Unidos. Vamos a tener múltiples oportunidades que el país puede aprovechar en el corto y mediano plazo”, aseguró Ortiz.

Ante los señalamientos de la oposición política que sostienen que el haber iniciado relaciones diplomáticas con China fue una mala decisión, Ortiz cuestionó: “si para los otros (países) ha sido bueno, ¿por qué para nosotros es malo? Si para los otros no ha sido un problema, ¿por qué para nosotros va a ser un problema? Si a los otros les está funcionando, ¿por qué no nos va a funcionar a nosotros? Si para los otros no ha representado ninguna amenaza, ¿cuál es la amenaza para nosotros?”.

Ortiz también desmintió afirmaciones que sostienen que China construirá una base militar en el país, sobre esto dijo que mientras estén al frente del Gobierno no habrá espacio para que una relación diplomática se convierta en una amenaza de carácter militar.

Asimismo, desmintió que las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos peligren debido al acercamiento con China. “Las relaciones con Estados Unidos nunca han estado en peligro, no veo por dónde van a estar en peligro, nuestras relaciones son fuertes, estoy convencido de que van a seguir siendo fuertes, la relación con el pueblo y gobierno de Estados Unidos sigue siendo una relación constructiva, abierta, sincera, de mucha cooperación”, aseveró.