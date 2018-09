Organizaciones sociales rechazan lo que consideran “injerencia estadounidense”

Oscar López

@OscarCoLatino

Organizaciones que integran el Frente de Solidaridad con el Socialismo en América Latina (FESSAL) protestaron frente a las instalaciones de la embajada estadounidense en El Salvador, para condenar la que consideran como injerencia y agresiones encabezadas por los Estados Unidos contra gobiernos progresistas de América Latina.

“Estamos alertas ante la estrategia del imperialismo norteamericano y las oligarquías locales de América Latina, que pretenden desarrollar una nueva arremetida contra los pueblos y gobiernos progresistas de la región, descalificando y difamando a sus órganos de gobierno”, externó Milton Recinos, miembro de la Coordinadora Intergremial “Rafael Aguiñada Carranza” (CIRAC).

Las organizaciones que integran el Frente de Solidaridad coinciden que el objetivo estadounidense es “aislar política y diplomáticamente” a los gobiernos progresistas, por lo que externaron un condena a las que consideran “visceral injerencia interna y agresiones diplomáticas, políticas, económicas y militares encabezadas por los Estados Unidos”, afirmó Recinos.

Por lo que el miembro de la CIRAC agregó: “rechazamos rotundamente la decisión del gobierno de los Estados Unidos de promover la desestabilización con métodos violentos a aquellos gobiernos que no son afines a sus macabros proyectos de dominación y sumisión”.

Asimismo, el Frente de Solidaridad dijo “repudiar” la participación del gobierno de los Estados Unidos en los “ataques criminales” por considerar que los mismos llegaron al grado de magnicidio con el intento de asesinato del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Marielos de León representante de la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (CONPHAS), cuestionó a la delegación diplomática estadounidense en el país, por intervenir en la política interna salvadoreña.

“¿Cuántos de nosotros escogimos a Trump como presidente de Estados Unidos? Entonces hay que recordarle a la señora embajadora que ella no tiene que venir a elegir a los presidentes o dictar las políticas internas de nuestro país”, dijo la representante de CONPHAS.

De León también argumentó que en el senado estadounidense no existen representantes de los gobiernos latinoamericanos, por lo que el gobierno del país norteamericano no debe tomarse atribuciones que no le corresponden al “invadir y saquear” las riquezas de los países de la región.

La representante de CONPHAS exigió una explicación a la embajadora estadounidense en el país, por el trato que se le da a la niñez migrante. “¿Por qué a los niños latinos los tienen en rejas? Que venga a explicarnos, porque son hijos de nuestros compatriotas, hijos de latinoamericanos que están siendo abusados en esas rejas”.