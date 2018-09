Agua y vulnerabilidad, principales retos del país, según Lina Pohl

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

La contaminación del agua y la vulnerabilidad son los dos principales problemas medioambientales del país, según la titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Lina Pohl.

La ministra dijo que en el tema del agua, el territorio nacional recibe bastante lluvia en la estación invernal, pero uno de los principales problemas es la baja calidad de ésta, debido especialmente a la contaminación que enfrenta.

“Tenemos mucha lluvia, pero nuestros reservorios naturales de agua que son muchos ríos, lagos, lagunas, quebradas,están contaminados, se puede decir, todavía altamente contaminados”, manifestó la funcionaria.

Pero a pesar del déficit que enfrenta el país en el tema de agua de calidad, se han mejorado los índices en los últimos años afirmó. “Sí hemos mejorado, hemos mejorado en los puntos de agua buena en un 27%, yo estoy medianamente satisfecha porque todavía no tenemos ningún punto en el país con calidad de agua excelente”, señaló.

Pohl dijo que ya desaparecieron los puntos de agua pésima y en eso van bien y se va avanzando un poco. “Ya hemos controlado a las empresas que eran las más grandes contaminadoras o por lo menos estamos en proceso de controlarlas, pero es insuficiente. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor de lo que se está haciendo hasta hoy”, consideró la ministra en entrevista con radio Vive.

“De lo contrario, los reservorios de aguas naturales, superficiales no se recuperarán y se va tener que recurrir a la perforación de pozos y cada vez más profundo. Sino siempre vamos a tener que estar perforando y sacando más y más agua de nuestros acuíferos”, advirtió.

En cuanto a la vulnerabilidad del territorio nacional, aunque Pohl recordó que el país ha dejado de ser catalogado como el más vulnerable del mundo e incluso a salido del listado de 10 naciones con mayor vulnerabilidad, todavía enfrenta grande problemas en este aspecto.

“Riesgo es nuestro segundo gran problema. Una situación generalizada de riesgo que vivimos. Nuevamente, dejamos de ser el país más vulnerable y salimos de la lista de países más vulnerables del mundo, pero somos un país muy vulnerable”, señaló.

El saneamiento y la biodiversidad, así como la institucionalidad son por el orden las prioridades del país en el tema medioambiental, pero es importante que también se involucre la ciudadanía y que las personas no lo consideren un problema de otros.

Pohl añadió que su condición de mujer también ha significado para ella un esfuerzo adicional para hacer valer su autoridad como titular del MARN, debido a que todavía existen en el estamento político y la sociedad bastantes prejuicios respecto al género y muchos hombres no se sienten cómodos de recibir órdenes de una mujer.

Además, las mujeres, sean o no funcionarias de alto nivel, no se han podido escapar de algunos roles que la sociedad les impone y que deben cumplir, además de llevar la responsabilidad de un caro importante. “Quien diga que nunca ha sufrido discriminación por su género está mintiendo, ser mujer no es fácil en ámbitos como el de la política. Ser tomada en serio como un actor que quiere llevar esta temática y encima manejar dobles o triples jornadas. Yo en el camino perdí mi matrimonio, eso está claro, yo veo a todos los funcionarios hombres y dos están bien tranquilos, no van a ver a sus esposas en 10 años, pero no pasa nada, no es lo mismo para una mujer”, señaló.