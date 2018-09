Derecha quiere destruir al FMLN, pero no lo va a lograr: Damián Alegría

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El Diputado del FMLN, Damián Alegría, aseguró que la derecha oligárquica de este país pretende, a través de sus instrumentos, derrotar y exterminar al partido de izquierda, único que representa los intereses del pueblo salvadoreño.

“Ellos (derecha) quisieran desaparecernos, como hacían durante el periodo de la guerra, pero no han podido, el FMLN no es fácil de destruir, no hay ninguna fuerza que la pueda destruir, hemos demostrado nuestra fuerza en el Estadio Cuscatlán y ganaremos las elecciones en el 2019, le duela a quién le duela”, dijo el diputado durante la Tribuna Legislativa, realizada en la Plaza Cívica en San Salvador.

Las declaraciones del parlamentario surgen luego de que el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, anunciara que no investigará al partido ARENA por haber recibido fondos públicos, por parte del Gobierno de Elías Antonio Saca, pero que anunció que investiga al gobierno del FMLN, de Mauricio Funes, y al Candidato Presidencial del FMLN, Hugo Martínez, por presuntamente transferir fondos a CAPRES, poniendo en duda que estos fondos se hayan utilizado para lo que fueron donados por Taiwán.

Ante esto, el diputado dijo “Miren la desesperación de ARENA y de sus instrumentos. El fiscal dice que se recibieron 35 millones de dólares, con lo que quiere sembrar duda, quiere ensuciar la imagen de Hugo Martínez. Pero por ahí anda circulando en la red un finiquito que dio el mismo gobierno de Taiwán, que garantiza que los fondos si se utilizaron para lo que se estableció”.

Además, agregó que “ese dinero entró a las arcas públicas y se utilizó para lo que debía utilizarse, distinto de lo que pasó en el año 2002, cuando Paco Flores recibió ese cheque con millones de dólares y no lo depositó en las cuentas oficiales, sino en cuentas particulares del partido ARENA”.