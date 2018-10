Organizaciones sociales a favor de garantizar libre tránsito de migrantes

Oscar López

El Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), junto a otras organizaciones sociales, externó su posición sobre la caravana de migrantes hondureños que recorre los países de la región en su camino hacia Estados Unidos.

Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), indicó que las organizaciones sociales salvadoreñas coinciden en que la migración es un derecho, por lo que debe garantizarse el libre tránsito de las personas.

“Nos preocupa el trato que pueda recibir cualquier grupo de personas migrantes, ya sea salvadoreños que salgan en ruta a Estados Unidos o de cualquier otra nacionalidad que en ruta a Estados Unidos tenga que transitar por El Salvador, somos un país de alta población migrante, somos un país que entendemos el drama de los migrantes y por tanto debemos de tener las consideraciones humanas para dar trato humano a cualquier grupo de personas que estén en tránsito”, argumentó Villalta.

César Ríos, director ejecutivo del INSAMI, aseguró que la situación de los migrantes hondureños era “una situación anunciada”, debido a que la situación social, política y económica del vecino país no genera oportunidades de desarrollo para sus habitantes.

“Esto le puede pasar a Guatemala, a El Salvador, esta no es una caravana de migrantes, es una movilidad humana de familias completas que caminan en busca de refugio y protección. Ante esta situación lo que menos que se puede sacar son leyes migratorias, lo que hay que hacer es buscar alternativas que permitan la protección de estas familias”, expresó Ríos.

El director ejecutivo del INSAMI indicó que no se puede impedir el tránsito de los migrantes, reprochó el accionar de autoridades de Migración que dijeron que los hondureños no pueden pasar por el territorio salvadoreño porque no portan documentos. “Demandamos que se

haga una interpretación real y humana de la situación donde prevalezca la seguridad humana y no la seguridad nacional”, declaró.

De igual forma, Ríos agregó: “estamos en búsqueda de alternativas de solución, como país hermano, como centroamericano, si exigimos respeto para nuestros migrantes. En Estados Unidos debemos garantizar respeto para la población centroamericana, no puede ser que nos comportemos de la forma que se ha hecho, ‘no puede entrar porque no tiene documentos’, lo que planteamos es buscar alternativas de protección, alternativas humanas que garanticen la vida de niños, mujeres y de familias completas”.

DGME

El director de Control Migratorio, de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Herbert Hernández, confirmó que los flujos de ciudadanos hondureños en las fronteras de El Salvador se ha normalizado. Además, aclaró que el único día que presentó incidencias fue el jueves en la frontera El Amatillo.

Hernández afirmó que la actividad en El Amatillo es permanente, ya que hay un promedio de 734 personas entrando al país, y más de 712 personas que salen. El promedio diario es de 234 ciudadanos hondureños que pasan diariamente por la frontera al territorio salvadoreño.

El jueves pasado, la DGME confirmó que pasaron 835, mientras que 569 han salido por la misma frontera El Amatillo. En la frontera colindante con Guatemala este día salieron 89 hondureños.

El 18 de octubre no había ninguna incidencia en el puente Goascorán, sin embargo, en el puente de La Amistad, fue el lugar donde se produjeron percances con un grupo de hondureños que no cumplían con las leyes para pasar por El Salvador. Ayer, 304 hondureños salieron por las fronteras hacia Guatemala, explicó el director.

“La actividad nuestra en estas fronteras ha sido normal en su promedio diario, con la incidencia del cierre del puente Goascorán y la presencia de la UMO, para ordenar el registro, pero no tenemos más incidencia, que el bloqueo que ellos generaron por no querer hacer el registro”, afirmó Hernández.

Por otro lado, el director confirmó que más de 30 personas ingresaron al país de manera irregular, al pasar por el río Goascorán.