Organizaciones sindicales lanzan red para impulsar mejores condiciones laborales en la maquila

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Saúl Méndez

Colaborador

Las federaciones sindicales FEASIES, FENASTRAS y FESTRAJUSAL, junto con los sindicatos STIASSYC, SGC y SINDICOM, anunciaron la creación de la Red Salvadoreña de Sindicatos de la Industria Maquiladora, una plataforma de articulación que busca fortalecer la defensa de los derechos laborales y promover una industria maquiladora basada en condiciones de trabajo dignas, justicia social y sostenibilidad.

Durante la presentación de la iniciativa, las organizaciones también dieron a conocer la Plataforma Reivindicativa, mediante la cual impulsarán el respeto a la libertad sindical, mejores salarios y condiciones laborales, la erradicación de la violencia y la discriminación en los centros de trabajo, el fortalecimiento de la salud y seguridad ocupacional, la igualdad de oportunidades y el diálogo social entre trabajadores, empresas y el Estado.

Las organizaciones señalaron que la conformación de la Red responde al trabajo conjunto desarrollado frente a diversos casos de vulneración de derechos humanos y laborales, restricciones a la libertad sindical y cierres de empresas sin el debido proceso. Según la Red, estas situaciones reflejan altos niveles de impunidad y debilidades institucionales para garantizar la protección de los derechos de las personas trabajadoras.

Según explicaron, la Red Salvadoreña de Sindicatos de la Industria Maquiladora funcionará como un espacio permanente de articulación, coordinación, representación y acción conjunta de las organizaciones sindicales del sector, con el objetivo de fortalecer la libertad sindical, la negociación colectiva y la participación democrática de las personas trabajadoras.

Asimismo, la red impulsará acciones para promover el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos laborales, así como procesos de incidencia nacional e internacional orientados a fomentar cadenas de suministro responsables, relaciones laborales justas y trabajo decente en la industria maquiladora salvadoreña.

Las organizaciones también informaron que uno de los ejes de trabajo será promover el cumplimiento de la legislación laboral salvadoreña y de los estándares internacionales en materia de trabajo, especialmente los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el respeto efectivo a la libertad sindical y a la negociación colectiva, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales y las obligaciones de debida diligencia en derechos humanos aplicables a las empresas y marcas que integran las cadenas globales de suministro.

La Red Salvadoreña de Sindicatos de la Industria Maquiladora está integrada por federaciones sindicales y sindicatos independientes que, en conjunto, representan a 13 organizaciones sindicales del sector y tienen presencia en ocho zonas francas del país.

Con esta alianza, las organizaciones reafirmaron su compromiso de impulsar una industria maquiladora que coloque en el centro la dignidad de las personas trabajadoras, la justicia social y el trabajo decente.

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