Organizaciones llaman al Gobierno a romper con el modelo neoliberal

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

“Son tres temas de país que es urgente abordarlos y que debe ser desde una perspectiva que no sea la lógica neoliberal, en donde priman solo los intereses privados de las grandes empresas; sino desde los derechos de la gente”, dijo Leonel Herrera, integrante de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, quienes demandaron un “golpe de timón”, para construir otro tipo de sociedad.

La gravedad en los problemas estructurales de país, como el agua, pensiones y la injusticia tributaria ha puesto una situación que compromete y vulnera a diario los derechos humanos por la desprotección estatal, cuyo primer compromiso es garantizar una sociedad más equitativa y justa.

Citando un estudio de OXFAM, Herrera dijo que el modelo neoliberal ha permitido que una minoría oligárquica, integrada por 160 millonarios, acaparen unos 21 mil millones de dólares, el equivalente al 87 % de la riqueza nacional, mientras la mayoría de la población sobrevive en condiciones de violencia generalizada y vulneración en sus derechos económicos, sociales y culturales.

“Con el tema de las pensiones, quienes no entraron al sistema privado (AFPs) y se quedaron con el INPEP y el ISSS, el Estado comenzó a endeudarse y esa deuda del Estado para pagar las pensiones ronda ya los 4 mil millones dólares. Y esa deuda es impagable, si no se establece un sistema en el que también el Estado reciba cuotas para pagar las pensiones. Nos sumamos a la petición de organizaciones, sindicatos y la Iglesia católica, que exigen acabar con el negocio obsceno de las AFPs y crear un sistema de pensiones solidario y pensiones dignas para trabajadoras y trabajadores”, acotó Herrera.

Margarita Posada, también integrante de la Coordinadora señaló la importancia del diálogo nacional, a fin de buscar soluciones integrales al agravamiento de los problemas estructurales de desigualdad e injusticia del país, lo cual inicia con la participación social y erradicar la práctica de convertir en “mercancías” los derechos humanos que le pertenecen a la población.

“Creo que todos los gobiernos se sientan y negocian con la ANEP, las cámaras empresariales, pero no se dirigen con el soberano, que es el pueblo. Es triste ver la actuación que se tuvo con el reciente problema del agua, como si el problema se limita a ANDA, cuando solo le provee agua al 40 % de la población; es por esto que cuando hablamos de una Ley General de Aguas, enfatizamos la protección de las cuencas, de proteger las zonas de recarga hídrica, pero en esas negociaciones no se pueden tocar los intereses, no se tocan”, expresó.

En cuanto a la capacidad de captación del agua en el territorio nacional, Margarita Posada consideró que, de no cambiar la lógica, en el año 2030 se habrá terminado con más del 80 % del agua disponible para el consumo humano, y es preocupante que el Gobierno siga en la lógica de responder a los intereses empresariales.

El caso más emblemático -mencionó Posada- es la constructora de la familia Dueñas, que edifica el Proyecto Urbanístico Valle El Ángel, al norte de Apopa, San Salvador, que tiene proyectado la construcción de 8,000 viviendas que no son de acceso popular y centros comerciales que complementan la obra.

“Aquí priva el interés comercial y que van a sellar zonas de recarga y el problema no será de los pozos que abran, que saldrá agua contaminada; sino que ya no habrá agua porque están sellando una zona de recarga importante para el país, entonces esa lógica debe romperse. ¿Y qué diálogo esperamos? Si el Foro del Agua, la Alianza contra la Privatización del Agua hemos ido a la ANDA o al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y no tenemos una respuesta alguna respecto a esto; entonces si los diálogos son con las cámaras empresariales y no con las organizaciones sociales y la población, se va a seguir en la lógica de privilegios, que vuelven insostenible la vida en El Salvador”, mencionó.

Sobre el tercer problema estructural, Luis González mencionó la “injusticia tributaria”, en donde pagan más los que menos tienen, al asegurar que el porcentaje mayor de ingresos tributarios provienen del pago del IVA y la Renta salarial, que afecta directamente a la población consumidora y a la clase trabajadora.

“En el pasado hubo más impuestos directos, que iban orientados a recoger tributos de las personas que tenían más ingresos impuestos (Patrimonio, Renta, Importaciones), lo lógico es regresar a un sistema en que la gente que tiene más lo haga. Se deben revisar los impuestos regresivos (IVA) para modificarlos, quitándoselo a la Canasta Básica y dejarlo a los Bienes Suntuarios o de Lujo. El impuesto de la Renta que las personas que perciben menor dinero queden exentos de pagarla, y tenemos el impuesto a las ganancias o patrimonio o herencia que pueden darse reformas tributarias progresivas, para que el Estado obtenga recursos en beneficio a las mayorías”, sentenció.

Asimismo, sugirió el combate a la elusión y evasión fiscal, que según investigaciones de varias entidades académicas y sociales dan cuenta que las grandes empresas evaden 1,500 millones de dólares al año (según la UCA), mientras OXFAM arroja que son 1,800 millones de dólares y estudios del propio Ministerio de Hacienda (MH) aseguran que son 200 mil millones de dólares.

“Los datos están dados y con esa cifra millonaria se puede hacer mucho en educación, salud, seguridad y medio ambiente; entonces, todo el Ejecutivo junto a la Fiscalía General de la República (FGR) deben exigir que las personas que no pagan impuestos; o sea, las grandes empresas, simplemente paguen sus impuestos.

Porque con este nefasto modelo neoliberal solo se le exige al pobre a pagar, cuando hay veinte leyes que dan exoneraciones de pago a estas grandes empresas; entonces, le exhortamos al presidente Nayib Bukele a ponderar los derechos humanos de la población”, concluyó.