Organizaciones esperan funcionarios sensibles al tema de soberanía alimentaria

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

“Los gobiernos que vengan deberán tener sensibilidad con este tema, si esa sensibilidad no está puesta en los funcionarios, pues el pueblo le va enseñar como hacerlo. Ya no queremos pan y circo en este país”, expresó Zulma Larín, integrante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, al pronunciarse sobre la “urgencia” que en El Salvador, se detengan los proyectos que atentan contra la vida de la población.

“Ya no queremos más permisos ambientales a la gran empresa para construcciones, ya no queremos que los cañeros sigan avanzando en las tierras, porque esas tierras tienen que estar garantizando la soberanía alimentaria del pueblo. Eso le pedimos al funcionario presidente Nayib Bukele, no queremos más de los mismo”, acotó.

La Mesa por la Soberanía Alimentaria, presentó un pliego de demandas al nuevo gobierno de Nayib Bukele, en el que exigen medidas acordes a la realidad medioambiental y alimentaria del país. Le instan a comprometerse al llamado que realizó la ONU, desde el IPCC, a implementar acciones para salvar a la humanidad del saqueo y destrucción del planeta.

Asimismo, Larín invitó a la población a ejercer su autoridad como parte del Estado salvadoreño y realizar “lecturas de la realidad”, para intervenir de inmediato en defensa de la vida y los ecosistemas que dan sustento, así como, plantear medidas que armonicen con la naturaleza como la agroecología o el rescate de las tradiciones ancestrales. Mientras, Adalberto Blanco, señaló que seguirán impulsando la agenda de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, enfocada en el fomento de la agroecología, que no se logró en la administración anterior, esperan que el actual gobierno la apruebe y le asigne un presupuesto.

“La Mesa por la Soberanía Alimentaria, participaremos junto a otras organizaciones el día 5 de junio, en el Día Internacional del Medio Ambiente, donde plantearemos varios puntos y vamos entregar una carta al nuevo presidente; seguiremos con presiones y negociaciones para que la soberanía alimentaria y la protección del medio ambiente, sea una política de Estado”, indicó.

Entre las exigencias destaca, asegurar las medidas preventivas de protección de la producción nacional de alimentos estratégicos y evitar así acaparamientos o especulación en precios. Así como incorporar el enfoque de “Soberanía Alimentaria”, en la apuesta a la producción agroecológica como modelo resiliente en adaptación al impacto del Cambio Climático.

“Acabamos de conocer los nuevos nombres de los funcionarios de Agricultura y Ganadería (MAG), así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), aún no tenemos una visión clara, faltaría ver quién será el que dirija el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), para tener un mapa global. Hasta el momento hay treinta y cuatro funcionarios juramentados, entonces esperaríamos que termine de nombrar a todos los funcionarios para solicitar una reunión con ellos”, puntualizó.