Oposición pide que Asamblea estudie petición de iglesia para derogar Ley de Minería

Samuel Amaya

@SamuelAmaya

Diputados de oposición pidieron en la sesión plenaria de este martes, que la petición de derogar la Ley de Minería, propuesta por la iglesia católica, sea enviada a estudio de comisión. Sin embargo, Nuevas Ideas se negó.

Es de recordar que, en la mañana de este martes, la iglesia católica, respaldada por el movimiento social, llegó a la Asamblea Legislativa para entregar una carta y 150,000 firmas de salvadoreños que exigen la derogatoria de la Ley de Minería.

Claudia Ortiz, diputada por VAMOS, pidió en la plenaria, incorporar iniciativas para derogar la Ley de Minería y una reforma constitucional para reconocer derecho al agua y prohibir la minería.

“Dice nuestra Constitución que se necesita la firma de 10 diputados (para hacer reformas a la Cn.). Aquí hay la firma de una diputada que está pidiendo que a nivel constitucional se haga la prohibición de la minería en El Salvador y además se garantice a nivel constitucional el derecho al agua y al saneamiento”, comentó Claudia;

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo que la propuesta de Ortiz de reforma a la Constitución solo tiene una firma y no cumple con los requisitos procesales, por lo cual no se sometió a votación.

Marcela Villatoro y Francisco Lira, ambos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) pidieron que la petición de la iglesia católica de derogar la ley de minería metálica se agendara en la comisión respectiva.

“La población lo está pidiendo (que deroguen la minería) Pero ¿qué pasa? prefieren escuchar ocho mil tweets diciendo que por favor no cierren Chivo Pets, pero no quieren escuchar a 150 mil salvadoreños que les están diciendo que no quieren minería metálica en este país. Donde las mismas encuestas les están diciendo que casi el 60% de los salvadoreños tampoco quieren minería metálica en el país”, enfatizó Villatoro en el pleno.

Francisco Lira le instó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, que en el momento que la Junta Directiva considere necesario, se pase a la comisión respectiva el documento que llevó la iglesia católica.

Nuevas Ideas se negó a enviar el documento a la JD; tampoco se pronunciaron sobre el documento presentado por la iglesia católica.

