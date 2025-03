“Ojalá no nos convirtamos en el patio trasero de Estados Unidos”: FMLN

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, instó a las autoridades a no convertir a El Salvador en el “patio trasero de Estados Unidos”, luego de la llegada de criminales del Tren del Aragua y confinados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

El presidente de la República Nayib Bukele informó, la madrugada del domingo, de la llegada al país de los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana, Tren de Aragua, quienes fueron trasladados al CECOT por un período de un año prorrogable.

“Nos están llegando ciertos delincuentes en lugar de venir médicos, especialistas en medio ambiente, especialistas en agricultura, especialistas en salud, científicos, académicos, artistas de renombre, como lo prometieron. Pero lo que nuestro país se está convirtiendo es en una mega cárcel”, comentó el dirigente político.

Flores sostuvo que sería importante que el Gobierno trabajara en el tema de la economía, a dar empleo, para que las personas no tengan que migrar de forma irregular.

“Y por eso, es un tema de debate de la población salvadoreña, que la gente sepa qué está pasando, que transparenten lo que está ocurriendo. No se trata únicamente de negociar y decir -aquí está la cárcel a disposición de otro gobierno y me va a pagar tanto por traerme los presos, delincuentes y criminales-. No se trata de eso”, enfatizó Flores en la conferencia de prensa de este lunes.

Flores sostuvo que este tema, lo quieren ver como un negocio, “ojalá no nos convirtamos en el patio trasero de Estados Unidos. Somos una república independiente, soberana, desde el 15 de septiembre de 1821”.

“¿Por qué razón en lugar de negociar el TPS, en lugar de negociar las mejoras en el tema de la economía, de la agricultura, por qué mejor negociar apoyo para nuestros compatriotas en Estados Unidos se negoció cárcel? Eso es lo que mucha gente se pregunta y yo también”, cuestionó Flores.

A juicio de Flores, El Salvador necesita reactivar el agro, la industria, la agroindustria, el comercio, apoyar a los micro, medianos, pequeños, emprendedores y empresarios; “pero resulta que ahora negocian traer presos, o sea, que somos una cárcel; ¿dónde está el tema de la generación de oportunidades para la juventud?, No hay un plan maestro, no hay un plan de desarrollo, no hay un plan de ninguna naturaleza, y por eso Estados Unidos de manera prepotente impone”, concluyó.

