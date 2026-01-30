Oficialismo rechaza propuesta de VAMOS para crear una Comisión de Búsqueda de Desaparecidos

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada de VAMOS, Cesia Rivas, presentó en la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el objetivo de crear una comisión nacional que se encargue de localizar y dar justicia a las víctimas. Sin embargo, la bancada de Nuevas Ideas rechazó que la iniciativa fuera estudiada en comisión.

Durante su intervención, Rivas recordó que, en junio de 2025, el presidente de la República, Nayib Bukele, informó que miles de homicidios habían sido ocultados como desapariciones, con cifras que superan los 80 mil casos atribuidos a las pandillas.

Además de más de 2,500 desapariciones registradas en los siete años de gobierno de Bukele. La diputada cuestionó la falta de acción del Estado y criticó a la Fiscalía por pausar investigaciones, señalando que las familias siguen buscando a sus seres queridos sin respuestas.

La propuesta de ley plantea la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda, un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y protocolos unificados para agilizar y coordinar las acciones. También introducía principios como la presunción de vida, la búsqueda inmediata, la participación de las familias y la no criminalización de las víctimas.

Además, la normativa garantizaba derechos para las familias, incluyendo acceso a información, asistencia psicosocial y reparación. Pese a ello, el oficialismo no dio los votos necesarios para que la iniciativa fuera analizada.

