Cesia Rivas buscará candidatura a diputada por San Salvador

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Redacción Nacionales

DiarioCoLatino

Cesia Rivas, diputada suplente de Claudia Ortiz confirmó que participará en las internas de su partido para buscar una candidatura a diputada propietaria por San Salvador.

Es de recordar que Cesia Rivas es diputada suplente de Claudia Ortiz en la Asamblea Legislativa; además se desempeña como secretaria general del partido VAMOS. Su anuncio lo realizó en el programa de entrevista “Encuentro con Julio Villagrán”.

El pasado 25 de marzo, el partido VAMOS, hizo oficial la convocatoria a elecciones internas, en las que se elegirán a los candidatos a Asamblea Legislativa y Concejos Municipales para el proceso electoral de 2027. VAMOS no participará en la elección presidencial ya que consideran que es una elección ilegal e inconstitucional.

Rivas no mencionó sobre la cantidad de curules o alcaldías esperan lograr. “Lo que sí te puedo decir en vez de decir números, es que los 14 departamentos estén representados en la Asamblea por VAMOS”, dijo ante las preguntas de Julio Villagrán.

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