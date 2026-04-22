Los cuartos de final de la Liga Femenina arrancan hoy miércoles 22 de abril

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Diario Co Latino / FESFUT @DiarioCoLatino La Liga Femenina entra en su fase más emocionante con la disputa de los cuartos de final, programados para este 22 y 23 de abril de 2026. Tras una intensa fase regular, los ocho mejores equipos del torneo buscarán dar el siguiente paso rumbo al título en una serie de encuentros que prometen alto nivel competitivo. La jornada iniciará hoy miércoles 22 de abril con el duelo entre C.D. Municipal Limeño, segundo en la tabla con 58 puntos, y C.D. Cacahuatique, séptimo clasificado. El partido se disputará a las 3:00 p.m. en el Estadio Bolliat.

Ese mismo día, Inter FC Women, tercero con 56 unidades, visitará a C.D. Fuerte San Francisco, que finalizó en la sexta posición. El encuentro está programado para las 3:30 p.m. en el Estadio Correcaminos.

La acción continuará mañana jueves 23 de abril con el enfrentamiento entre C.D. FAS, cuarto lugar con 40 puntos, y Zacatecoluca FC, quinto en la clasificación. Este duelo se jugará a las 3:00 p.m. en la cancha del Cantón La Lucha, en Zacatecoluca.

El cierre de la jornada estará a cargo del líder del torneo, Alianza Women, que con 59 puntos enfrentará a C.D. Águila, octavo clasificado, a las 3:30 p.m. en el Estadio Juan Francisco Barraza.

Con estos encuentros se definirán a los cuatro semifinalistas de la competencia, en una fase donde cada detalle puede marcar la diferencia. La invitación queda abierta para que la afición respalde a sus equipos y disfrute del crecimiento del fútbol femenino salvadoreño.

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