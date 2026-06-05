Oficialismo rechaza interpelar a directora del ISSS para que rinda cuentas

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El oficialismo rechazó una propuesta de la diputada de VAMOS, Cesia Rivas, para interpelar a la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala, a fin de que explicara y transparentara la situación del instituto.

La propuesta fue hecha en el pleno legislativo; sin embargo, Nuevas Ideas no dio sus votos y la propuesta obtuvo únicamente el voto de los tres diputados de oposición.

La propuesta de la diputada la realizó con base al artículo 131 ordinal 34° de la Constitución de la República y el artículo 113 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, a fin de que la funcionaria “rinda cuentas sobre la situación administrativa, financiera y operativa de dicha institución”.

Luego que la propuesta fuera rechazada en el pleno, la legisladora la presentó como pieza de correspondencia en la ventanilla de la Asamblea. “He presentado una solicitud para que se pueda interpelar a la directora general del Seguro Social, esto debido a un colapso que hay en esa institución”, informó Rivas a la prensa.

Rivas enfatizó que dicha solicitud obedece a que durante los últimos años se han incrementado las denuncias ciudadanas relacionadas con retrasos en el pago de incapacidades, largos tiempos de espera para consultas especializadas, mora quirúrgica, insuficiencia de especialistas médicos y cuestionamientos sobre la administración de los recursos del ISSS.

“Podemos ver cómo a los trabajadores de forma mensual, de forma religiosa, sin ninguna tardanza se les está descontando su aporte al Seguro Social. Pero no pasa lo mismo a la hora de llegar y ser atendido en una emergencia, en una cita, a la hora de homologar su incapacidad, a la hora de que se le paguen las incapacidades”, comentó.

La legisladora plantea en el decreto que una investigación periodística revela que, mientras aumentó el gasto en contratación de servicios externos, disminuyó la inversión en hospitales, infraestructura y capacidad propia del ISSS. También documenta la salida de cientos de especialistas y trabajadores de salud.

La investigación señala que en el estado financiero oficial de 2024 del ISSS se gastó $152 millones en servicios externos; los gastos para la contratación de terceros son seis veces mayores que lo que el ISSS invierte en sus propias instalaciones, que ronda los $24 millones en infraestructura y equipos. Mientras que, para 2026, el ISSS previó un recorte y dejó solo $8.8 millones para proyectos de infraestructura.

El reportaje menciona que, hasta 2019, el ISSS operaba con superávit y lograba capitalizar reservas; sin embargo, desde 2021 la institución enfrenta un déficit estructural, pese al incremento de sus ingresos, según reflejan los estados de ejecución presupuestaria.

“Dada la relevancia de esta institución para la población trabajadora salvadoreña, resulta necesario que su máxima autoridad administrativa comparezca ante este pleno para informar y responder las siguientes preguntas”, plantea Rivas en la propuesta de decreto.

Entre las preguntas están: ¿cuántas incapacidades se encuentran actualmente pendientes de pago y cuál es el monto total adeudado?, ¿cuál es el tiempo promedio de espera para obtener una consulta de medicina general y una consulta especializada?, ¿cuántos pacientes se encuentran actualmente en listas de espera para atención especializada?, ¿cuántos médicos especialistas han dejado de laborar en el ISSS desde 2019 a la fecha?, ¿cuál es la situación financiera actual del ISSS y cuál es el monto de sus reservas institucionales?, ¿cuánto dinero ha recibido el ISSS en concepto de cotizaciones durante los últimos cinco años?, ¿cuál ha sido el gasto anual en contratación de servicios externos durante los últimos cinco años y cuál es la justificación de dicho gasto?, ¿cuál ha sido la inversión en infraestructura hospitalaria, equipamiento médico ampliación de servicios durante los últimos cinco años?

“En este caso, la directora que rinda cuentas, que explique qué es lo que ha pasado, por qué hay un colapso, por qué hay unidades de salud que están cerrando, por qué se despidieron a más de 700 especialistas, por qué se despide a doctores que han denunciado y por decir la verdad están siendo enjuiciados. Tiene que responder”, exigió la legisladora.

En agosto de 2020, Mónica Ayala fue nombrada como directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), previo a su nombramiento se destacaba en la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM). La directora del ISSS no se ha visto públicamente desde hace meses; la última aparición en los medios fue en noviembre del año pasado, en un evento del Día del Salvadoreño en el Exterior desarrollado en Cancillería.

Mónica Ayala no visita los espacios de entrevistas y tampoco concede entrevistas o declaraciones a los medios de comunicación.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...