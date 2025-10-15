Oficialismo aprueba $149 millones para Hacienda proveniente de deuda

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Nuevas Ideas aprobó un refuerzo de $149 millones al Ministerio de Hacienda provenientes de deuda para financiar “necesidades del Estado”, sin especificar destinos o programas.

Los legisladores aprobaron con 57 votos a favor y 3 en contra (VAMOS y ARENA) una reforma a la Ley de Presupuesto 2025 a fin de asignar $149,625,000 al Presupuesto del Ministerio de Hacienda, estos recursos provienen de la emisión de Títulos Valores de Crédito.

Es de recordar que, en mayo de 2024, se autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que obtuviera recursos por $1,500 millones de la emisión o ejecución de Títulos Valores de Crédito, otros tipos de instrumentos financieros y/o una combinación de los mismos en dólares de los Estados Unidos de América.

Estos fondos serían destinados “para necesidades generales del Estado y/o la financiación de manejo de pasivos”.

Al respecto, la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, cuestionó la poca transparencia que se hace desde el Gobierno y que no exige el oficialismo.

Villatoro sostuvo que “es una falta total de transparencia para la población salvadoreña que al final no conoce a dónde van los recursos de todas las emisiones de bonos que este gobierno hace, y en especial esta, que no lo tiene clarificado en ningún momento”.

El economista César Villalona sostiene que cuando Bukele llegó a la Presidencia de la República, en junio de 2019, la deuda pública acumulada durante seis gobiernos y 30 años era de $19,241 millones. Para mayo de 2024, cuando Bukele terminó su primer mandato, la deuda estaba en $30,858 millones.

