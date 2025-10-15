Oficialismo reelige a Raquel Caballero como titular de la PDDH

Samuel Amaya

La Asamblea Legislativa reeligió esta tarde a Raquel Caballero de Guevara como procuradora de derechos humanos, a pesar de que su administración ha sido fuertemente cuestionada por guardar silencio sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos.

Raquel Caballero ocupará el cargo desde este 16 de octubre hasta el 15 de octubre de 2028. Este sería su tercer periodo al frente de la institución.

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, señaló que si bien, los candidatos pueden cumplir los requisitos, las entrevistas demuestran si la persona es idónea al cargo. En la entrevista a la actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, las respuestas «no cumplían lo necesario», enfatizó.

«Se volvía una respuesta de una persona que encubría, se volvía cómplice y silenciaba la realidad de los derechos humanos dentro de nuestro país», añadió Villatoro.

Mientras que la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, sostuvo que este 15 de octubre “es un día muy triste para la democracia en El Salvador y para la protección de la dignidad humana” ya que se eligió a una funcionaria que ha callado las violaciones a derechos humanos.

La legisladora sostuvo que El Salvador, desde la posguerra, “experimenta actualmente la etapa de mayores violaciones a derechos humanos por parte del Estado».