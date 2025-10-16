Emergencia en condado de Los Ángeles por redadas migratorias

Compartir

Washington/Prensa Latina

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles declaró una emergencia local para proteger a las familias inmigrantes de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

“Esto significa que el Condado de Los Ángeles puede actuar con mayor rapidez, y que podamos coordinarnos mejor y usar todas las herramientas disponibles para apoyar y estabilizar nuestras comunidades”, dijo la supervisora Lindsey P. Horvath respecto al voto en la Junta.

“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el miedo y el caos se extienden por nuestros vecindarios cuando los inmigrantes son atacados; todo nuestro condado lo siente en nuestros lugares de trabajo, escuelas y hogares”, subrayó la supervisora, citada por el diario hispano La Opinión.

La también supervisora Janice Hahn afirmó que «puede que no sea un incendio forestal ni un terremoto, pero es una emergencia provocada por el hombre, creada por nuestro propio gobierno federal. Las redadas de ICE están sembrando el miedo y la confusión en cada rincón de nuestro condado”.

Estas redadas de ICE son ilegales, añadió al insistir que no persiguen a delincuentes.

“Persiguen a las personas por su lugar de trabajo, su acento o el color de su piel. En todo el condado, la gente tiene demasiado miedo de ir a trabajar, de llevar a sus hijos a la escuela y, ahora, probablemente incluso de dar un paseo por el parque”, subrayó.

Miles de personas detenidas y el miedo en las comunidades causan las operaciones de control migratorio de ICE, que se dispararon en el sur de California desde el pasado mes de junio, una situación que generó protestas generalizadas que movilizaron, por orden del presidente Donald Trump a la Guardia Nacional hacia Los Ángeles.

