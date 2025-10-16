Diputado de Venezuela cuestiona entrega de Nobel a opositora

Compartir

Caracas/Prensa Latina

El presidente del Grupo Venezolano del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), Ángel Rodríguez, puso en entredicho el otorgamiento del premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora María Corina Machado.

En declaraciones divulgadas en nota de prensa, el diputado manifestó que sus acciones han estado lejos de promover la paz y la reconciliación nacional.

“No entendemos los criterios que primaron en esta reconocida organización para otorgar el galardón a esta activista política que se ha encargado de promover la violencia y la desestabilización económica del país”, afirmó el legislador del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Subrayó que Machado “en infinidad de oportunidades ha pedido la intervención extranjera y que se violente la soberanía”.

El titular del Grupo Parlamentario Venezolano del Parlatino remarcó que incitar al odio, promover la intervención extranjera y desestabilizar al país para lograr objetivos políticos “contradice de manera descarada los principios universales de la paz”.

Resaltó que el importante galardón internacional “no debe convertirse en una plataforma para legitimar a los actores que siembren violencia en los países”.

Rodríguez consideró que el Premio Nobel de la Paz debería simbolizar un claro compromiso con la no violencia, la protección de los derechos humanos y la protección de los sectores más vulnerables.

“Esperamos que el Instituto Nobel reevalúe sus criterios para futuros galardones, de manera que dicho reconocimiento internacional tenga peso real y que no sea utilizado como cobertura de actos que atenten contra la paz y la seguridad de los ciudadanos”, señaló la nota.

Manifestó, asimismo, su total respaldo a la decisión del presidente Nicolás Maduro de retirar a su misión diplomática de Noruega.

El pasado lunes el Ministerio para Relaciones Exteriores anunció una primera fase de reestructuración de su Servicio Exterior que incluyó la apertura de embajadas en Zimbabwe y en Burkina Faso, y el cierre en el Reino de Noruega y en Australia.

Ese proceso es para estar “en consonancia con los lineamientos estratégicos del Plan de la Patria de las Siete Transformaciones y los principios de la Geopolítica de Paz e Integración”, indicó un comunicado.

El texto puntualizó que relaciones bilaterales y la atención consular a la comunidad venezolana en esos últimos países “serán atendidas de manera eficiente a través de Misiones Diplomáticas concurrentes, cuyos detalles se anunciarán en los próximos días”.

La República Bolivariana de Venezuela ratificó que esas acciones reflejan su voluntad inquebrantable de defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial, basado en la justicia, la solidaridad y la inclusión.

