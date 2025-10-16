Llamado a Naciones Unidas de El Salvador

Compartir

César Ramírez

@caralvasalvador

Historia desde 1989

“El proceso de paz en El Salvador. En octubre de 1989, el secretario general de las Naciones Unidas, Sr. Javier Pérez de Cuéllar, informó a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad sobre el Acuerdo suscrito el 15 de septiembre en Ciudad de México entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para entablar un proceso de diálogo con el objeto de poner fin por la vía política al conflicto de El Salvador” 1…

Desde esa fecha ha transcurrido un huracán de situaciones políticas y sociales que han deteriorado el Acuerdo de Paz del 16 de enero de 1992.

En este momento de octubre de 2025 el producto de ese acuerdo ha dejado de existir, en consecuencia, todo ese esfuerzo ha terminado.

Pero la instalación de un gobierno populista desde el año 2019 ha generado un nuevo esquema de preocupación internacional y de nuevo las Naciones Unidas se convierte en un foro de defensa para los miles de salvadoreños afectados por las políticas de un gobierno que ha abolido la independencia de poderes, destituyó ilegalmente a los magistrados de la Sala Constitucional, ha perpetuado el régimen de excepción 43 ocasiones consecutivas, ha generado 89,500 detenciones en El Salvador2, además la reelección presidencial indefinida que configuran la antípoda de la democracia representativa.

Preocupación internacional ONU: privados de libertad

Cualquier persona capturada y los deportados de Estados Unidos enfrentan en su proceso, la ausencia de información de su ubicación, esta condición es independientes si es miembro o no de una estructura delictiva, no existe por lo tanto “presunción de inocencia”; este es el clamor de las familias que incluso las Naciones Unidas señalan por medio de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet: “Aumenta el riesgo de detenciones arbitrarias y torturas de detenidos” (EDH14JUN022).

Denuncias de muertes en custodia del Estado

Son conocidos los casos de este lamentable episodio, hasta octubre de 2025 existe recurrencia ¿es una práctica institucional?3 ya lo hemos reseñado en otros artículos4 pero destaquemos el señalamiento de la muerte de Jorge Alejandro Muyshondt Álvarez

11SEP024 ONU emplaza al Gobierno por muerte de Muyshondt. El organismo ha pedido al gobierno de Nayib Bukele información sobre la detención, desaparición forzada, posible tortura y muerte del exfuncionario. EDH

ONU en defensa de los Derechos Humanos

La relatora de la ONU Mary Lawlor lamenta no tener respuesta de Gobierno salvadoreño sobre la situación de DDHH5 de los activistas Fidel Zavala, Ivania Cruz y Rudy Joya abogados de Unidehc que se encuentran fuera de El Salvador, en esa misma condición se puede agregar a Ruth López y Enrique Anaya.

Estos son algunos elementos de la precaria situación de la sociedad civil, agotada la justicia nacional no existe debido proceso, hasta anotar estas breves líneas implica riesgo, 43 periodistas debieron salir del país al exilio, pero es oportuno mencionar que en su momento las Naciones Unidas también abogarán por la libertad de prensa en El Salvador.

amazon.com/author/csarcaralv

1. Acuerdos de El Salvador en el camino de la paz/ Departamento de información pública de las Naciones Unidas ONUSAL — San Salvador : ONUSAL, 1992 pág ii

2. https://www.swissinfo.ch/spa/ aprueban-ampliaci%C3%B3n-43- del-r%C3%A9gimen-de-excepci% C3%B3n-que-deja-89.500- detenciones-en-el-salvador/ 90101165

3. https://www.diariocolatino. com/extranas-muertes-en- prision-salvadorena-2020-2024/

4. https://www.diariocolatino. com/extranas-muertes-en- prision-salvadorena-ii/

5. https://forbescentroamerica. com/2025/10/10/relatora-de- onu-lamenta-no-tener- respuesta-de-gobierno- salvadoreno-sobre-situacion- de-ddhh

Me gusta esto: Me gusta Cargando...