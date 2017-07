“Oceana Gold aún mantiene un pie en El Salvador”: Bernardo Belloso

@SilviaCoLatino

Bernardo Belloso, presidente de CRIPDES afirmó que la transnacional “Oceana Gold” pudo haber pagado la sanción económica de 8 millones de dólares, por las costas procesales del arbitraje que ganó el Estado salvadoreño, no obstante, consideró que “deja un pie en el país”, a la espera que cambien los aires en la correlación de las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo.

“El pago de la demanda de Oceana Gold desde el momento que falló el CIADI a favor del Estado salvadoreño, era una obligación indiscutible porque también tenía claro que El Salvador ha decretado una Ley de Prohibición de Explotación Minera”, dijo.

¿Qué opinan de la decisión de Oceana Gold con el pago de la deuda?

-La empresa tuvo que haber agarrado todos sus “tanates” como decimos en buen salvadoreño, e irse del país, pero se han quedado con el interés, y me atrevo a afirmarlo, para poder explorar o explotar los yacimientos minerales en las zonas identificadas en nuestro país.

Y conste, las experticias que tiene Minerales Torogóz, la Fundación El Dorado y las empresas mineras como Oceana Gold o Pacific Rim, ya no tienen lógica en nuestro país. Porque su rubro es el extractivismo y por lo tanto, no tiene razón de estar en el país, porque esta actividad está prohibida por decreto legislativo.

¿Qué buscan, entonces, al quedarse en el territorio salvadoreño?

-El interés persiste y siempre va a estar. Sin embargo, lo que ellos están buscando es solo un momento de correlación de la aritmética legislativa, para buscar de alguna manera reformar o derogar esta ley que se ha aprobado contra la explotación minera. Y digo esto porque las empresas, cuando anduvieron haciendo exploraciones en el territorio han pensado que quizá esta generación no sea, la oportuna, para sus actividades y que quizá es la siguiente la que apruebe el extractivismo.

Esto no queremos que se dé, esa amenaza con la misma empresa, lo que están queriendo en este mismo momento es querer tapar el sol con un dedo, tienen sus propias mañas para darnos atol con el dedo a la población salvadoreña.

En la lógica de querer parecer organización responsable con el medio ambiente y se están vendiendo como si fueran empresas que quieren contribuir al desarrollo económico y social en las comunidades, cuando sabemos que es mentira.

¿Cómo decidió esta transnacional cambiar casi en meses su trabajo

extractivista a un plano agrícola?

-Ninguna empresa puede cambiar de la noche a la mañana misión, visión y objetivos, ante esto debemos tener una constante revisión del trabajo que están realizando las empresas en los territorios donde están como San Isidro, Cabañas y me refiero a la Fundación El Dorado y Minerales Torogoz, porque son ellos quienes se están mostrando ante la opinión pública como organizaciones sociales y que están en función de contribuir en el desarrollo de las comunidades. Ahora, que la empresa ya manifestó que pagó esos ocho millones, eso significa que sería la última acción de la empresa en el país. Debería irse y es aquí, donde las comunidades debemos de seguir exigiendo, que a esas empresas se les quite ese estatus que tienen y eso por supuesto, tiene que ver con el Ministerio de Gobernación que es donde se registran las asociaciones donde se inscribieron para sacar su personalidad jurídica, entonces debemos hacer una revisión y exigir que tanto, puede estar esta empresa en nuestro territorio y sus actividades además de dejar de engañar a la gente dando información falsa o errónea. Al final, hacemos el llamado a la población en general a conocer sobre los instrumentos jurídicos que se han aprobado en la Asamblea Legislativa y en especial la Ley de Prohibición de exploración, explotación de minería metálica, que aprobó el cuerpo legislativo.

Es importante también, conocer los instrumentos donde realizamos las Consultas Populares, que revisen las ordenanzas municipales donde se declaró los territorios libres de actividad minería metálica; si conocemos todo este contexto, muy bien, lograremos formar nuestros propios criterios y argumentos para decirle a la empresa que desde el momento que está generando propaganda o promoción asolapada, en busca de poder explotar yacimientos minerales o cualquier otro tipo de extractivismo, está violentado una ley de la república.

Esa debe ser la lucha de las organizaciones sociales para informar a la población de esas amenazas. Yo creo que lo importante es que la gente revise el marco legal de su municipio y vean hasta donde las mismas municipalidades o Concejos Municipales están interesados en proteger esos recursos naturales; porque si no hay nada en las ordenanzas, entonces es importante que la misma comunidad se interese y busque medidas alternas, y quizá ya no la prohibición de la exploración y explotación minera en su territorio, pero al menos crear un instrumento que permita que la población misma defienda, cuide y conserve sus recursos naturales.

¿Qué opinión tiene sobre que Minerales Torogoz hable de contribuir a la agricultura del país?

-Esto puede tener diversos objetivos, pero lo que están pidiendo y buscando es “tiempo” no olvidemos, se acercan las elecciones para gobiernos municipales y legislativo el próximo 2018; y que nos deja cercano las elecciones presidenciales del 2019.

En este momento el tema de la minería es importante, porque la empresa Oceana Gold, no da signos que saldrá del país, pero aquí no podemos obviar que hay interés también de privatizar el recurso hídrico, privatizar zonas boscosas y los minerales no metálicos del país; entonces la misma población debe ponerse en función de proteger el patrimonio natural de sus municipios.

¿Qué significaría si en este país gana la derecha?

-Estas empresas tendrán la oportunidad de continuar con sus procesos de exploración y explotación minera. La idea no está lejos de ser realidad y porqué me atrevo a decir esto, porque fueron en los períodos de gobiernos del partido ARENA donde se otorgaron los permisos de las 30 áreas concesionadas de exploración… y eso está buscando esta empresa, solo buscando tiempo y aguardando, con la existencia de la aprobación de la Ley Contra la explotación y exploración de Minería Metálica en el país, la empresa no va a contradecir ese marco legal ya que vendría a vulnerar la soberanía de la Asamblea Legislativa, pero su lógica es mantenerse con cualquier actividad inventada y apaciguar las conflictividades en las comunidades.

No nos equivoquemos, las empresas mineras nunca van a estar

interesadas en el desarrollo de las comunidades y mucho menos, en el desarrollo del país, porque si ese interés lo hubiesen tenido desde un principio no habrían demandado millonariamente al Estado salvadoreño. Eso significa que a partir de ese momento no hay interés de la empresa transnacional, que la población logre un verdadero bienestar social y económico, lo que buscan solamente es asegurar apoyos y contar con suficientes “funcionarios” de influencia para lograr sus altas ganancias que van para sus países de origen, dejando para El Salvador solo la pobreza, enfermedades en su población y contaminación y destrucción del medio ambiente.