“Nuevas Ideas solo utilizó al pueblo para obtener el poder total”: Francisco Lira

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El diputado de ARENA, Francisco Lira, sostuvo que el partido político Nuevas Ideas solamente utilizó a los salvadoreños para llegar al poder y nunca irse de la silla presidencial, mientras que día con día los salvadoreños enfrentan problemas sociales y económicos.

En “Encuentro con Julio Villagrán” se colocó un video donde el diputado de Nuevas Ideas, Edgardo Mulado, realizaba un evento público con habitantes de Ciudad Delgado. En el video, un youtuber criticó la realización de dicho acto cuando algunas de las calles del distrito están en mal estado. También se colocó un video donde habitantes de Santa Isabel Ishuatán, en Sonsonate, arreglan la calle principal por su cuenta, ya que ni el Gobierno ni la municipalidad lo ha hecho.

Al respecto, el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) dijo que en el video, se muestra “el nivel de decepción” que tienen los ciudadanos al ver que los diputados y alcaldes “no hacen obras”

“Habrá que preguntarle al pueblo salvadoreño, ¿ustedes se sienten identificados con sus diputados o con sus alcaldes?, si al final de cuentas, Nuevas Ideas solo utilizó al pueblo salvadoreño para obtener el poder total y nunca irse de la silla presidencial. Hay preguntas que debemos responder en 2027 ¿será que el pueblo salvadoreño estará dispuesto a dar un cambio real para que el país pueda salir de estas injusticias?”

A juicio de Lira, los diputados y alcaldes de Nuevas Ideas “a lo único que han llegado es a enriquecerse, a costa de los impuestos”. “¿Cuantas calles están en mal estado en El Salvador”, cuestionó el legislador.

En febrero de 2024, una investigación periodística reveló que al menos 12 diputados de Nuevas Ideas, incluido el presidente y la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro y Suecy Callejas, recibieron créditos del Banco Hipotecario. Estos fueron otorgados en medio de la crisis sanitaria y social por la pandemia de COVID-19.

Lira también habló sobre el rol que tiene la Asamblea Legislativa; “el papá Gobierno no puede hacer nada si la Asamblea Legislativa no se lo autoriza: los préstamos o la reorientación de partidas”, comentó Lira.

“Los tres diputados de oposición hemos presentado propuestas reales para mejorar la calidad de vida del pueblo salvadoreño; pero ahí va el compromiso que nosotros tenemos de proponer para el pueblo; al final de cuentas, los diputados de Nuevas Ideas no proponen, simplemente llegan a ser sumisos al poder, a acatar todo lo que dice Casa Presidencial y cuando el presidente de la República dice que necesita gobernabilidad, ¿gobernabilidad para qué? es la pregunta, ¿para enriquecerse a un grupo cercano de Nuevas Ideas o realmente para traer beneficio para el pueblo salvadoreño?”, cuestionó Lira.

Lira planteó que más allá del tema de seguridad el gobierno se jacta de ser un “Gobierno de resultados”. “Resultados en el tema de municipalismo no han habido, tampoco en el tema económico”. A pesar de que semana tras semanas se aprueban millones de dólares en préstamos.

Lira puntualizó que dos tercios de la deuda que tiene el país que está arriba de $33,500 millones que tendrán que pagarla las generaciones que no han nacido, “los hijos de los hijos de sus hijos”, explicó Lira. “A la comunidad internacional y al FMI (Fondo Monetario Internacional) le están viendo la cara, porque el presidente se sigue endeudando con el dinero de los salvadoreños”, concluyó Lira.

Lira insiste en una gran alianza política y social

Francisco Lira insistió este lunes en que hay que “participar y competir” en las elecciones generales de 2027, incluso, a sabiendas de que el Gobierno tiene todo controlado y a su favor. Sin embargo, Lira cree que debe participarse en una “gran alianza con los sectores político y la sociedad civil”.

Lira dijo que “estamos claros que vamos a participar y vamos a competir como ARENA, eso no significa que confiamos en el proceso”.

El diputado de la oposición aclaró que “no podemos dejar los espacios, ni podemos permitir que la denuncia de señalamientos de las arbitrariedades, los abusos de poder de este gobierno lleguen hasta poder cambiar la decisión del pueblo salvadoreño en las urnas”.

El diputado de ARENA no dudó de que las reglas del juego puedan ser cambiadas en un par de meses, pero, igual, dijo que hay que apostarle a ganar diputados. «Todas las irregularidades de este gobierno han pasado por la Asamblea Legislativa», dijo Lira, en referencia al endeudamiento y otros temas que afectan a la población.

La oposición tiene la responsabilidad, según el legislador, de hacerle ver a la población de las irregularidades e ilegalidades de este gobierno, y que se le quite el miedo, tras citar una frase de un religioso.

“No tengamos miedo de ser pocos, tengamos miedo de ser tibios. Cristo salvó el mundo solamente con 12 apóstoles, no con multitudes, el mensaje es claro», dijo el diputado. «No seamos tibios, sigamos señalando las arbitrariedades de este gobierno”, y agregó.

