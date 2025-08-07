Nuevas Ideas aprueba régimen para incentivar inversiones de “Alto Valor” en El Salvador

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativo aprobó con 57 votos a favor crear el Régimen Especial para Incentivar y Facilitar las Inversiones de Alto Valor en El Salvador para posibilitar el traslado y establecimiento de inversiones o patrimonios de $2 mil millones en adelante para el desarrollo de cualquier actividad económica.

Según el oficialismo, esto con el propósito de incrementar la productividad, generar empleos y promover la exportación de bienes y servicios. Se consideraría como una inversión cuando una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, aporte para la creación de una empresa; adquiera propiedades en el país con fines económicos; o efectúe la compra de bienes como maquinaria, materia prima o productos para un negocio.

La normativa considerará también como inversionistas a los salvadoreños radicados en el exterior por más de un año ininterrumpido, que trasladen sus inversiones de alto valor al país, o si una empresa ya existente cambia su sede de operación para traerla desde el extranjero a El Salvador.

Entre los beneficios para los inversionistas destacan el no pagar el Impuesto sobre la Renta (ISR) por las ganancias que obtengan de sus nuevas inversiones de alto valor; no aplicarían retenciones de renta, salvo en sueldos mensuales menores o iguales a $100,000, que sí llevan retención. Además, no cancelarían impuestos por comprar propiedades que sean utilizadas para sus actividades económicas; ni impuestos municipales sobre el valor de sus bienes, ni por importar maquinaria, equipos y materiales necesarios para sus negocios.

La diputada de Vamos, Claudia Ortiz cuestionó en el pleno la exoneración de impuestos a aquellos que sí pueden pagarlo. “Me queda claro que no se cobrarán impuestos a quienes tengan la capacidad de pagarlos, (…) me queda claro también que es una política injusta que quienes pueden ganar miles de dólares no paguen impuestos que sí estarían pagando en sus países de origen».

