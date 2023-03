“Nos vamos a morir aquí”: un sobreviviente del incendio del centro de detención de Ciudad Juárez

Tomado de UNIVISIÓN

Clemente Sánchez

CIUDAD JUÁREZ, México.- Cuando Pedro* recuerda lo que vivió en la celde del centro de detención en Ciuddad Juárez, llora. Sobrevivió y está hospitalizado con otros tres migrantes en una clínica pública en la ciudad fronteriza. Pero aún no sabe qué pasó con el amigo con el que estuvo detenido. Las autoridades no terminan de confirmarle si está muerto.

“Yo estaba en el baño. Cuando salgo para apagar el incendio, pasó uno de migración y dice: ‘Apaguen eso’. Ya la llama estaban muy, muy alta. Nosotros, en la desesperación, buscamos apagarlo, le echamos agua, pero ese humero era muy negro”, dice el venezolano en entrevista con Univision Noticias desde la clínica, en la que está custodiado 24 horas por un funcionario uniformado del Instituto Nacional de Migración (INM).

“Y el de migración en vez de abrir la puerta, se fue. No dijo nada, solo: ‘Apaguen el incendio’. Y ahí adentro no hay extintores, no hay nada. Yo no sé quién lo prendió, yo estaba en el baño cuando pasó”, agrega.

Después de que el funcionario les pidió acabar con el fuego, Pedro recuerda que se apagaron las luces del centro y todo el espacio se fue a negro por el humo que generaba la colchoneta plástica ardiendo.

“Yo estaba con un compañero. Le digo: ‘Gordo, ¿dónde estás?’. Y me dice: ‘Aquí estoy, en el baño, vente para acá, tírate al suelo’. Y yo me tiré al suelo y le digo al gordo: ‘Gordo, no puedo más. Gordo, no puedo más. Nos vamos a morir aquí’. Él me dijo: ‹Tranquilo›». Después de escuchar esa palabra, no recuerda nada.

Cuando Pedro despertó estaba afuera, con una especie de asma y el pecho trancado, casi sin poder hablar para preguntar por su amigo.

La investigación a custodios

Un video sobre la tragedia se dio a conocer horas después. Confirma la versión de Pedro. Tras el fuego, se vio a custodios caminar frente a la reja de la celda, ninguno con intenciones de abrir el candado. La grabación también se acaba cuando el humo invade la escena.

En una extensa rueda de prensa el miércoles por la tarde, el Gobierno de México aseguró que investigaba lo ocurrido en el centro de detención de Ciudad Juárez. El rol de ocho personas está siendo revisado. Entre ellas, dos agentes federales, uno del INM y cinco de una empresa de seguridad privada.

Sara Irene Herrerías, de la Fiscalía General de la República, recriminó que “ninguno de los servidores públicos ni los guardias de seguridad privada realizaron acción alguna para abrirles la puerta a los migrantes”. Catalogó de “indignante” la respuesta de los custodios y cuestionó por qué no se usó la llave o se intentó romper el candado para liberar a los migrantes de cualquier manera.

El incendio, causado la noche del lunes por los migrantes a modo de protesta, dejó al menos 39 personas muertas.

La detención

Pedro tenía dos meses en Ciudad Juárez. Como otros migrantes entrevistados por Univision Noticias, fue detenido el lunes por la tarde por las autoridades. A otros consultados, los arrestaron mientras pedían dinero en cruces.

En el caso de Pedro, caminaba con su amigo por la distintiva “X” roja, símbolo de Ciudad Juárez, y que se encuentra justo a un lado del muro fronterizo con El Paso, Texas. Iban de vuelta al albergue en el que dormían.

“Me dio curiosidad asomarme para ver el muro fronterizo. Migración nos movió, nos estaban llamando, nosotros les dijimos que no. Seguimos caminando, caminando. (…) Buscamos correr, pero era mucha migración y nos detuvieron”, cuenta.

Pedro está solo en México. Al momento de la entrevista este miércoles por la tarde, aún no había podido notificar a su familia en Venezuela que estaba vivo.

El incendio le ha hecho cambiar sus objetivos: “Me quiero regresar a Venezuela, no aguanto. Si me llega a pasar algo imagínese cómo se va a poner mi mamá. Yo no quiero más esto. Yo me arrepiento de haber viajado para hacer esta locura”.

*Nombre cambiado a solicitud de la fuente por temor a represalias de parte de las autoridades. La reportera Patricia Clarembaux contribuyó con esta historia.