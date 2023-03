“El señor ministro de Hacienda se sigue haciendo el loco con nuestra plata”: José Santos Melara

Redacción Nacionales

Organizaciones de veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se concentraron en la Plaza Gerardo Barrios para exigir que les cumplan sus beneficios por parte del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y ex combatientes (INABVE). Ya que Hacienda se niega a entregar el presupuesto de los veteranos.

La preocupación de los veteranos y ex combatientes es por la falta de dinamismo en la entrega de sus beneficios y a la vez sus exigencias de parte INABVE. “Estamos cerrando el primer trimestre del año y los atrasos son más evidentes y más desesperantes”, señalaron las organizaciones en su denuncia.

También pidieron que el Ministerio de Hacienda respete su presupuesto, pues el titular de esta cartera de Estado “ha jugado con los beneficios de los veteranos y ex combatientes quitándonos el presupuesto: este año no se lo permitiremos y el INABVE no debe permitirlo (ya que) es el responsable de custodiar y administrar nuestro presupuesto; por lo tanto, no debe permitir que nos lo roben”, esto, debido a que Hacienda les ha manifestado en reiteradas ocasiones que dinero no hay para cubrir las necesidades de dicho sector.

Exigieron, además, que se inicie en julio el proceso de llenado de hoja de vida a los más de 13,000 veteranos y ex combatientes que han presentado su documentación para ingresar al Registro Nacional y poder recibir los beneficios que contempla la ley. También, el pago de la pensión que sea desde enero y se le aumente a $200: “no aceptamos que se nos vaya a iniciar el pago a medio año: todo el año pasado nos mantuvieron con mentiras y prefirieron que hacienda nos robara el dinero, que ingresarnos al registro y proporcionarnos nuestros beneficios”.

Los veteranos y excombatientes pidieron la construcción de 1,000 viviendas y que se mejoren 500 para favorecer a aquellos veteranos y excombatientes que viven en situación de calamidad. “Es increíble que teniendo el presupuesto no le resolvamos a nuestros beneficiarios sus beneficios y dejemos que se lo robe hacienda”.

Los manifestantes hicieron un llamado a la Asamblea Legislativa a fin de que reforme la Ley de Veteranos para abrir el registro y permitir que ingresen los excombatientes del FMLN que no se censaron y que no fueron desmovilizados.

“Exigimos que la junta directiva (del INABVE) presente una reforma al Presupuesto General de la Nación para que de inmediato transfiera los $48 millones de dólares del presupuesto del EXFOPROLYD a las cuentas del INABVE, no se puede estar cancelando los beneficios de los lisiados y discapacitados con los recursos de los veteranos y ex combatientes porque es ilegal”, puntualizaron.

José Santos Melara, coordinador de la Alianza Nacional de Veteranos y Ex Combatientes El Salvador en Paz, recordó que el año pasado se efectuó una reforma donde se incluyó la puesta en marcha de $5 millones para un fondo de crédito rotatorio. Dicho fondo serviría para que los veteranos y ex combatientes tuvieran acceso a un crédito de bajos intereses.

“Estamos cerrando marzo y el señor ministro de hacienda se sigue haciendo el loco con nuestra plata”, enfatizó Melara. Pidió que Hacienda transfiera, al INABVE, esos $5 millones.

Los veteranos tienen un presupuesto de $162 millones, “Esos $162 millones se ajusta cuando no se lo roban”, ahora, “retienen los recursos económicos para que no implementemos los beneficios que tanto necesitan los compañeros”.