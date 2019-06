“No vamos a ser una oposición caprichosa, ni cerrada”: Oscar Ortiz

Francisco Valencia

Oscar López

@DiarioCoLatino

Oscar Ortiz, Secretario General electo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), concedió una entrevista a Diario Co Latino en la que habló sobre temas relacionados al quehacer del partido de izquierda, entre ellos su papel como oposición política.

-¿Cómo el FMLN debe afrontar los principales retos del país?

El país necesita una izquierda fuerte, dentro de esa izquierda fuerte, el FMLN sigue siendo el principal instrumento que da posibilidad de que la izquierda siga siendo parte de las grandes transformaciones que el país ha tenido, pero que tiene que seguir generando. Nunca antes en la historia hubo una fuerza de izquierda que le aportara tanto a los cambios que El Salvador, ha tenido en las últimas décadas. Todo ese crecimiento que el país ha tenido es suficiente, considero que no necesitamos avanzar en una dirección donde El Salvador, siga siendo una democracia inclusiva, una economía inclusiva y sobre todo un país que gradualmente derrote la pobreza estructural, para eso necesita una izquierda fuerte, sí, necesita un Frente cada vez más dinámico, sí, por eso identifico que el Frente tiene que repensarse en esa dirección. A partir de la situación crítica en que quedamos después de los últimos eventos electorales, estamos obligados a hacer un giro audaz, inteligente y sobre todo siempre teniendo como centro la gente, las familias, las comunidades que son la razón de ser del FMLN.

-¿Cuáles considera son los grandes retos del FMLN?

Identifico cinco grandes retos que seguimos teniendo como izquierda: el primero es seguir potenciando todos los espacios democráticos que todavía están pendientes de fortalecer y consolidar en El Salvador.

Segundo: seguir contribuyendo para que el país desarrolle, fortalezca y consolide una economía inclusiva, una economía que crezca, pero permita que ese crecimiento pueda dar la capacidad de generar inversión en los sectores más desprotegidos y más vulnerables, el tercero es la seguridad familiar y comunitaria, todo aquello que mejore la seguridad familiar y comunitaria, será una prioridad importantísima en las distintas actuaciones que tengamos como izquierda y como FMLN en los próximos años bajo este liderazgo, eso quiere decir en la Asamblea (Legislativa), en los municipios, en la agenda partidaria, en las alianzas que tengamos que hacer a nivel local, a nivel nacional con el gobierno de turno, el tema de seguridad es primero, la seguridad personal y familiar es un tema clave para hacer posible que la democracia sea sostenible.

Como cuarto elemento no podemos dejar de poner en el centro algo que es propio desde el nacimiento de la izquierda en El Salvador, esto es la inversión social que será para nosotros un componente central en todas nuestras actuaciones, hay que poner en el centro de la inversión social temas que tienen que ver con educación, salud, el crecimiento y la buena convivencia comunitaria, lo vamos a apoyar, creo que el tema social es el otro carril que necesitamos poner en el campo de la economía inclusiva y como quinto reto es todo lo relacionado con la sostenibilidad ambiental, no tiene que ver solo con reducir, sino que tiene que ver con un tema transversal, tiene que ver con la gestión de riesgo a los desastres, no solo es reactivo sino que es proactivo, en la medida en que cuidamos el ciclo de sostenibilidad de nuestro país, eso nos pone en una condición de establecer metas en esta dirección.

-¿Cómo el FMLN puede proponer o ejecutar acciones en las áreas que mencionó?

El Frente tiene que volver a ser el partido que recupere su capacidad de alianzas, capacidad de pactar en función de la gente, en función de las comunidades, la capacidad de encontrarse con otros sectores para poder hacer fuerza, por ejemplo en los temas del agua, hay que generar un concertación amplia para garantizar que el agua siempre se vea como un bien común, no como algo que tiene que ver nada más para el interés de un grupo pequeño, de un sector específico, tiene que verse como de interés nacional. Hay otros temas en los que tenemos que reconstruir alianzas, sobre todo generar un fuerte acompañamiento social. El Frente tiene que ser una fuerza de izquierda que le apueste a seguir consolidando los pesos y contrapesos, en ese sentido vamos a tener que desarrollar una política de relación con el gobierno de turno.

-¿Cómo será la relación con el gobierno a partir de esos pesos y contrapesos?

El electorado nos dio una posición, nos ubicó como un partido de oposición, tenemos que responder a las nuevas expectativas que la gente nos está planteando, hay un gobierno en marcha y con ese gobierno vamos a tener dos grandes posiciones. Vamos a ser una oposición inteligente, constructiva proactiva para todas aquellas cosas y todas aquellas acciones, iniciativas y programas que beneficien a la familia y a la comunidad y que salgan al encuentro de estas grandes prioridades que hemos establecido, todo aquello que consideremos que mejorará la seguridad de las familias, que mejorará la calidad de la salud, que mejorará la calidad de la educación, el crecimiento económico y por ende nuevas oportunidades de empleo o que mejorará el escenario de integración comunitaria, ahí vamos a estar de manera positiva como Frente, aportando, proponiendo; además complementando y siendo parte de ese esfuerzo positivo de mejorar la calidad de vida de las personas, de las familias, de las comunidades.

Pero, por otro lado, seremos una oposición firme a aquellas iniciativas, en aquellos temas que impacten negativamente en las familias, vamos a argumentar bien, vamos explicar al país porqué razón mantenemos esa posición y haremos nuestra propuesta respectiva, pero no vamos a ser una oposición caprichosa ni cerrada. Vamos a mantener una consulta abierta con los diferentes sectores de acuerdo al tema que se discuta, vamos a tener como base la consulta del partido con los sectores interesados.

-¿Cuál será la relación del FMLN con la izquierda salvadoreña y latinoamericana?

Es un tema que tenemos que entender. Cuando hablo de izquierda y dentro de la izquierda, el Frente tenemos que tender puentes con otros actores de la izquierda, otros liderazgos que se encuentran en la izquierda que no estando dentro del FMLN, podemos tener una visión compartida de país y en aquellos temas que podamos acompañarnos, ahí vamos a estar. Con la izquierda latinoamericana siempre he dicho que la relación no puede ser una sola vía, tiene que ser un diálogo y un debate de doble carril, es decir, no solo agarrar lo que tienen otras izquierdas, sino también poner en el escenario nuestras ideas, propuestas, planteamientos, posiciones, debatir con otros porqué creemos que sus posiciones no son las más acertadas, por supuesto dentro del respeto que las izquierdas nos merecemos. Hay un tema que creo que hay que promover en los próximos años en un mundo tan cambiante, y en una dinámica de izquierdas cambiantes, es el debate abierto, sincero y sobre todo constructivo, ese elemento lo vamos a poner como uno de los aspectos importantes en esta construcción compartida de una visión más estratégica de la izquierda latinoamericana, que tiene que tomar en cuenta los nuevos tiempos, los nuevos momentos y los nuevos desafíos.

-¿Como Secretario General del FMLN fortalecerá los espacios de expresión de izquierda?

Vamos a estar en todos los espacios de izquierda que nos sea posible, vamos a tratar de ser muy activos y también a proponer que esos espacios puedan darnos un mayor valor agregado a la izquierda latinoamericana, en torno a discutir los temas de manera más abierta, de manera más suelta. La izquierda debe estar en permanente cambio, en permanente reflexión y análisis, lo único que hace vigente a la izquierda en América Latina es que siempre tenga de la mano y abrazado el cambio, si nos alejamos del enfoque de que el cambio es el único que te puede permitir refrescar y conectar con las distintas aspiraciones de los ciudadanos, izquierda que no abrace el cambio permanente se va debilitando, se va quedando como una izquierda cada vez menos influyente en los cambios nacionales y regionales, nosotros buscamos ser una izquierda vigorosa, fuerte, dinámica, creativa que esté aportando, que esté creando pensamiento y acción, para eso necesitamos entender que a lo que menos le tenemos que tener miedo es al cambio.

-¿Cómo será la relación del FMLN con Estados Unidos y China?

Nuestra política internacional debe seguir como una política abierta, que nos permita darnos un lugar, tener clara nuestras posiciones y a partir de ahí construir con todos aquellos con los que se pueda construir, desde nuestra perspectiva que El Salvador esté proyectado al mundo teniendo en cuenta distintos escenarios, correlaciones, aliados y amigos; me encanta que el país consolide esa relación de amistad, de cooperación, de intercambio con esas grandes potencias. No me explico cómo podemos ver como factor contradictorio el hecho de estar trabajando con dos países, que tienen una influencia global y que pueden ser un factor importante de oportunidad para seguir haciendo crecer y progresar nuestro país. En Estados Unidos tenemos el 27 % o 28 % de nuestra población, ya es una relación que va más allá de cualquier relación normal, como partido vamos a tener una relación constructiva, respetuosa y responsable en relación al gobierno de Estados Unidos, lo mismo te puedo decir con China, en los próximos años vamos a seguir fortaleciendo nuestra relación, no solo como fuerza política de izquierda, sino como un partido que quiere que el país tenga amigos, aliados, relaciones que potencien los grandes temas de país.