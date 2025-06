“No se puede permitir que se encarcele a alguien por pensar distinto”: Manuel Flores

“No se puede permitir que se encarcele a alguien por pensar distinto, ya le van a poner un cargo (a la voz disidente), pero si esa persona fuera fin al Gobierno y aún, en el hipotético caso de que hubiese cometido un delito, no lo persiguen, tantos corruptos que tiene este Gobierno y no les dan un seguimiento; por eso, el llamado urgente es a restablecer el estado de derecho en el país”: Manuel Flores.

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, dijo que siempre ha preocupado el tema de las capturas, “pero ahora más”; pues el Gobierno ha detenido a diversos líderes y defensores de derechos humanos, la más reciente, la del abogado constitucionalista, Enrique Anaya.

“Tanto en El Salvador como fuera del país nos ven como un país en permanente persecución a los que no piensan igual”, comentó Flores en su conferencia de prensa de este lunes. En los últimos meses, el Gobierno de Bukele ha arrestado a Fidel Zavala, Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez, Ruth Eleonora López y recientemente a Enrique Anaya, todos defensores de DDHH y voces críticas del Gobierno, también la FGR ha girado órdenes de capturas contra Ivania Cruz y Rudy Joya.

Manuel Flores recordó que como partido político hicieron un llamado al Gobierno para que escuchen a la población y que pongan la mirada “en la realidad”. “No persigan más, abran más escuelas, no celdas, contraten a doctores, no más soldados, dejen de sembrar miedo y empiecen a cosechar confianza. No es tarde para rectificar, pero es urgente. Le hago el llamado también al pueblo, que no bajemos la cabeza, que nos organicemos con nuestra fuerza y con dignidad”.

“No se puede permitir que se encarcele a alguien por pensar distinto, ya le van a poner un cargo (a la voz disidente), pero si esa persona fuera fin al Gobierno y aún, en el hipotético caso de que hubiese cometido un delito, no lo persiguen, tantos corruptos que tiene este Gobierno y no les dan un seguimiento; por eso, el llamado urgente es a restablecer el estado de derecho en el país”, enfatizó el dirigente político.

Flores contextualizó que se capturan a mujeres, jóvenes y hasta pastores evangélicos, “y los acusan de resistencia, cuando uno ve en los videos que el que ejerció violencia fueron las autoridades de la Policía Nacional Civil”, dijo Flores en referencia a los líderes de la Cooperativa El Bosque capturados luego de realizar un plantón pacífico.

Este sábado fue detenido Enrique Anaya, abogado constitucionalista y férreo crítico del Gobierno de Bukele, acusado de supuesto lavado de dinero. Donde incluso su paradero es desconocido.

“Hablar precisamente de las capturas es lo que no quiere este Gobierno, puede complicar la situación en el país más de lo que ya está ¿qué viene ahora?, ¿a quién le toca el arresto?”, cuestionó Flores en la conferencia de prensa de este lunes.

FMLN CONDENA POLÍTICA ANTI INMIGRATORIA

Manuel Flores, Secretario General del FMLN, se pronunció también contra las redadas migratorias llevadas a cabo por las autoridades estadounidense en Los Ángeles, California. A través de redes sociales y en conferencia de prensa, Flores condenó las detenciones realizadas, como parte de las políticas antiinmigrantes de presidente Donald Trump.

“Exigimos al gobierno salvadoreño que actúe con firmeza para proteger a nuestra gente. La defensa consular, la asistencia legal y la presencia activa en el territorio son deberes ineludibles del Estado salvadoreño. Defender a nuestra gente fuera de nuestras fronteras es también defender el derecho a migrar y a ser tratados con respeto y humanidad” reza el comunicado publicado por el partido FMLN.

En la conferencia de prensa, Flores insistió: «Somos Antiimperialistas, antifascistas, no antiestadounidenses… Nos solidarizamos como FMLN nuestros compatriotas que están siendo perseguidos, con los latinos que quieren mejorar sus condiciones de vida».

Hasta el momento, el gobierno salvadoreño no se ha manifestado ni emitido ningún tipo de comentario ante la situación que enfrentan las familias salvadoreñas que residen en la ciudad norteamericana.

«Hay complicidad de varios gobiernos de la región que no defienden a sus conciudadanos, embajadores y embajadoras en silencio cómplice. Por eso nos extraña el silencio de los partidos políticos de El Salvador», indicó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...