“No puede existir fraude en el país”, dice Hugo Martínez

Yaneth Estrada

@caricheop

El candidato presidencial del FMLN Hugo Martínez consideró que el incendio que ocurrió el fin de semana en el CIFCO, el pasado sábado, no debió pasar, y que llama a reforzar los controles y los mecanismos de seguridad del TSE, “pero esto no debe llevarnos a decir que se está fraguando un fraude”.

“Hay un candidato que ha venido anunciando fraude, hasta porque se vinieron lo vientos de octubre en enero y eso refleja que no tiene listo su aparato de defensa del voto, cuando uno tiene un Ejército Político Electoral (EPEL) está seguro de que no puede existir fraude en el país, el TSE tiene su institucionalidad, ya hay decenas de observadores internacionales de la OEA, de la Unión Europea y de las Juntas de Vigilancia Electoral, que no pueden permitir el fraude”, recalcó el aspirante presidencial de izquierda.

Asimismo, detalló que en el FMLN ya juramentaron a más de 80 mil voluntarios del EPEL en todo el territorio nacional, 262 municipios y 14 departamentos para defender uno a uno los votos por la bandera roja, con la estrella blanca.

Tras el incendio, el pasado sábado, el Cuerpo de Bomberos confirmó que el incendio suscitado en horas de la madrugada en una bodega del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el pabellón 4 del CIFCO, se originó por el recalentamiento y posterior cortocircuito en un UPS, así lo determinó la investigación realizada. El UPS se encontraba encendido y guardado en un maletín, que era parte del paquete a distribuir y que estaba al interior de una caja junto con otros insumos.

Listo para debatir

Además, indicó que está listo para asistir al debate presidencial que organiza la Asociación Salvadoreña de Radiodifusoras (ASDER). “El debate es una herramienta de la democracia y los candidatos tenemos la obligación de asistir para mostrar nuestro respeto a la población”, dijo Hugo Martínez.

El efemelenista agregó que en este tipo de espacios la ciudadanía puede tener más insumos para ejercer el voto el próximo 3 de febrero: “explicamos nuestras propuestas, cuáles son las formas en las que vamos a llevar a cabo esas propuestas y los recursos con que las

vamos a financiar”.

Estas declaraciones fueron dadas en un evento de convivencia ciudadana realizado este martes en el parque central de Soyapango, donde la fórmula presidencial del FMLN compartió regalos, juegos inflables, regalos, quiebra de piñatas, música, pintacaritas y un delicioso plato de paella con los asistentes.