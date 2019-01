“No podemos echar abajo años de trabajo de justicia social”: Julia Moreno

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

El uso razonado del derecho al voto pidieron un grupo de mujeres que integran la “Red Articulada de Mujeres Ejerciendo Contraloría Social para la Denuncia Pública”, al considerar que será estratégico elegir los candidatos presidenciales que recogen en sus programas de gobierno las demandas más importantes de la mujer salvadoreña.

“Muchos (partidos políticos) no ven realmente las necesidades que tiene el pueblo en el área rural, y claramente lo vemos en los paquetes escolares a los que ARENA y partidos de derecha no quieren dar continuidad. Cuando los más beneficiados son del área rural, en donde la economía no da para que un padre de familia compre útiles y uniformes, ellos solo enfocan más burocracia”, reflexionó Julia Moreno, lideresa de Ventanas Ciudadanas de Usulután.

Siendo el 53 % de la población salvadoreña, las mujeres organizadas en la Red, originarias de los municipios de San Marcos, Tonacatepeque, Santa Isabel Ishuatán, Alegría, Berlín, así como las defensoras de Derechos Humanos en la Prevención de la Violencia (REMUHD) pidieron una participación ciudadana consciente y apoyar la continuidad de proyectos sociales que dignifiquen los derechos de la mujer.

Julia Moreno explicó la importancia de participar en las elecciones presidenciales del próximo 3 de febrero, y así influir en el rumbo de país. Así como dar continuidad a las luchas que vienen impulsando a favor de la mujer salvadoreña.

“No podemos echar abajo años de trabajo de justicia social, es por esto que pedimos a todas las mujeres a votar por el candidato que más se identifique con las demandas y las propuestas de las mujeres en su plan de gobierno”, agregó.

Ana Villeda, de la Red, señaló que programas emblemáticos como “Ciudad Mujer”, o priorizar la salud de la mujer, eran conquistas sociales importantes, las que deberían expandirse en el territorio nacional.

“De Ciudad Mujer son dos millones de mujeres beneficiadas, que fueron preparadas en áreas técnicas, emprendimientos con nuestros propios negocios, acceso a créditos y salud. Y muchas hemos aprendido a escribir con el programa de alfabetización, somos de escasos recursos económicos y si nos quitan este tipo de programas volvemos a ser víctimas de la violencia económica y género”, expresó Villeda.

Isabel López del Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM) consideró que el derecho a votar de la mujer conlleva un alto significado de dignidad y reconocimiento por los aportes productivos en diversos ámbitos de la vida nacional.

“Conocimos todas las propuestas de los candidatos a través de los debates o presentación de ese material, lamentamos la actitud del partido VAMOS (Josué Alvarado), qué tristeza escuchar al candidato decir que van a prohibir la famosa ideología de género desde la primera enseñanza. ¿Cómo aspira a ser un gobernante de un país cuando está en contra del desarrollo de las mujeres?, mientras otros, ofrecieron algunas promesas, pero no conocimos nunca el planteamiento de lo que hablaban”, mencionó.

La Red Articulada de Mujeres Ejerciendo Contraloría Social para la Denuncia Pública, endosó su apoyo, para la continuidad de los programas sociales, a la fórmula presidencial del partido FMLN, al considerar que los gobiernos anteriores han dado empuje a los derechos de las mujeres y esperan en un nuevo período profundizar la democracia al incluir los derechos de las mujeres indígenas, rurales y campesinas.