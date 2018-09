“No me condenen sin antes ser vencida en juicio”: Vanda Pignato

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Hoy, el juez demostró que hay esperanza en la justicia de verdad, tanto para mí como para las mujeres de El Salvador”, dijo Vanda Pignato, a la salida del Juzgado Octavo de Instrucción, luego de conocer que dicho tribunal no le impuso medidas cautelares por el delito que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR) de la supuesta “Simulación de delito”.

“Solo salí para agradecer a todos los salvadoreños que creen en mi inocencia, y para decirles a los que no creen, que me den la oportunidad de probar mi inocencia, no me condenen sin que yo sea vencida en juicio”, dijo la fundadora del exitoso programa “Ciudad Mujer”.

La secretaria de Inclusión Social llegó hasta el centro judicial para cumplir con la audiencia especial de imposición de medidas cautelares, luego que la Cámara Segunda de lo Penal le ordenara establecer medidas en el proceso de instrucción que enfrenta en el Juzgado Octavo de Instrucción.

Según la defensa, el juez estableció que no existe peligro de fuga, ya que Pignato padece una enfermedad que la mantiene en un centro asistencial, además, valoró su condición de mujer, madre soltera y arraigos laborales. La Fiscalía argumentó que investigarán si Pignato sigue recibiendo fondos públicos como funcionaria de Gobierno.

Ante esto, Pignato aclaró “es verdad, yo sigo como funcionaria, pero cuando salga libre, porque voy a salir, voy a volver a retomar mi puesto. Mas el Gobierno no me da ningún centavo, es mejor que vayan afuera y pregunten a las mujeres que están afuera, quién me está ayudando, son las mujeres de este país que me están ayudando a pagar mis cuentas”.

A los medios de comunicación, la secretaria Pignato pidió que no destaquen cosas que no son ciertas. “Me tienen inmovilizadas mis cuentas, mi hijo no puede venir para acá porque no puedo mantenerlo, porque tengo inmovilizadas las cuentas”, agregó.

Mientras esto sucedía en las instalaciones del Centro Judicial, Mujeres, miembras de la sociedad civil y de organismos populares, reclamaban justicia para Vanda Pignato.

Lourdes Palacios, secretaria de la Mujer del FMLN, dijo que están como mujeres apoyando a Pignato: “creemos que es una mujer que ha aportado a las mujeres de este país, y hoy están haciendo una persecución política, porque la doctora fue detenida injustamente, pedimos justicia y libertad para Vanda”, comentó.

Pignato es acusada por la Fiscalía por el delito de “Simulación de delito”, al presuntamente interponer una denuncia por falsificación de una firma, en la compra de un vehículo a Miguel Menéndez (Mecafé), no obstante, la Fiscalía argumenta que esto es falso y que la secretaria sí adquirió el vehículo señalado en el proceso.