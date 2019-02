“No Me Acuerdo” nuevo sencillo de Las Nenas de Caña

Steven Rosales

@SRosales_H

Una de las agrupaciones más famosas en El Salvador está de aniversario nos referimos a las Nenas de Caña, ya que este 2019 cumplen 29 años de trayectoria en el ámbito musical.

Junto a la celebración lanzan el nuevo sencillo llamado “No Me Acuerdo” inspirado en todas aquellas personas que no recuerdan alguna situación en particular, ahora la presentan versión cumbia.

Las chicas comentan que se siente identificadas con la canción es por eso que formará parte del repertorio de canciones principales.

Cada una de ellas se siente feliz y orgullosa de formar parte de la agrupación Nenas de Caña además de celebrar a lo grande su 29 aniversario. Para este año tiene planeado realizar una gira fuera del país visitando Los Ángeles, San Francisco, California entre muchos otros.

La nueva producción discográfica se lanzará próximamente con canciones cover y originales, complaciendo así a todos sus seguidores. Búscalas en redes sociales como Nenas del Grupo Caña en Facebook, Instagram Grupo Nenas de Cana_ El Salvador.

Glenda Axume, Nicole Escobar, Nelly Miranda, Vanessa Rosales y Yaky Torres te hacen la invitación para que las sigas en sus redes además de que apoyes el nuevo tema “No Me Acuerdo” pronto estará en radio.