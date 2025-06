No hubo rendiciones de cuentas, pero sí ataques a oenegés y periodismo en discurso de Bukele

Redacción Nacionales

El presidente de la República, Nayib Bukele, se dirigió anoche a la nación donde el tema principal era la rendición de cuentas sobre su sexto año de gestión; sin embargo, se dedicó a criticar a la comunidad internacional, oenegés y al periodismo libre e independiente.

En el mensaje a la nación frente a sus diputados, Bukele se refirió a varios temas; inicialmente en democracia y seguridad; temas que de hecho han sido fuertemente cuestionados por la población salvadoreña. Bukele elogió cómo ha trabajado en estos temas y cómo le ha dado “otra imagen” a El Salvador.

El jefe de estado remarcó que “las agendas globalistas no tienen como objetivo el bienestar de la población, su único interés es querer mantener a nuestro país en la miseria” (…) “Hace seis años, empezamos a recuperar nuestro país. El Salvador ya no pertenece a actores extranjeros ni a sus títeres. Hoy, El Salvador pertenece al pueblo salvadoreño”, dijo.

Bukele se refirió a la Ley de Agentes Extranjeros aprobada por el oficialismo hace unas semanas, donde impone un impuesto del 30% a los fondos que estas reciben del extranjero. “Es una ley para proteger la verdadera cooperación, para asegurarnos de que los fondos que vienen del extranjero, y que dicen ser para proyectos sociales, realmente se usen para eso: para ayudar a la gente”.

Según Bukele “la Ley de Agentes Extranjeros garantiza que quienes quieran venir a ayudar de verdad a nuestra gente mantengan el gran privilegio de no pagar impuestos, mientras que quienes solo velan por sus intereses privados, cumplan con las obligaciones tributarias correspondientes, como lo hacen todos los demás”.

Bukele lanzó fuertes críticas a la comunidad internacional, organizaciones no gubernamentales y al periodismo salvadoreño; a estos últimos los tildó incluso de ser “activistas políticos” cuando no están alineados a su narrativa oficial.

«Hoy estamos viviendo una transformación profunda, también estamos en un momento delicado, hay quienes son incapaces de aceptar el cambio e intentan manipular y cambiar la realidad. La oposición ha convertido la manipulación en su principal estrategia y el ‘periodismo’ es una de sus principales armas», consideró.

El jefe de Estado expresó que antes “creía que existía el verdadero periodismo. Que tenían reglas éticas, un método, que buscaban la objetividad, por más difícil que fuera. Con el tiempo entendí que no existe nada de eso. Lo que hay son agendas y periodistas que responden a ellas, algunos con más descaro que otros”.

“¿Saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles o recibir reportes de cuántos muertos llevamos al día” (…) “Prefiero que me llamen dictador pero que todos los salvadoreños vivan en paz, sin importar su situación económica o social”, comentó Bukele.

Nayib Bukele cumple un año de gobernar de forma inconstitucional, ya que la Constitución de la República prohíbe la reelección presidencial de forma continua. Bukele ha demostrado que no le importa violar la Carta Magna, así como ha demostrado no importarle mostrar conductas autoritarias y dictatoriales, como la represión, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de prensa y expresión.

