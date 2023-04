“No hay planes de Gestión Integral de Riesgos”: MPGR El Salvador

Merlin Velis

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Magdalena Cortez, miembro del equipo coordinador de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR), consideró que una debilidad del sistema nacional siempre ha sido la marginación de las comunidades, la otra es que no hay planes de gestión integral de riegos, sino planes temporales, por lo cual, no se llega a la gestión reactiva que obliga a tener un plan de respuesta integral.

“Escuchamos históricamente planes de Semana Santa, vacaciones de agosto, plan de diciembre, pero no hay plan de gestión de todo el año, estamos solo atendiendo por parchecitos. Uno de los aspectos claves que la MPGR ha señalado para la gestión integral del riesgo es la participación ciudadana, ya que ésta tiene un papel determinante en los momentos no solo del evento, si no de la vida de las comunidades”, aseguró durante la entrevista de Radio YSUCA 91.7 FM.

En 2010, El Salvador fue catalogado como uno de los países más vulnerables del mundo ante eventos naturales, según el informe del equipo de Coordinación y Evaluación de Desastres de Naciones Unidas (UNDAC).

Antes de tormentas Amanda y Cristóbal, que ocurrieron en 2020, el 88.7% del territorio es considerado zona de riesgo y el 95% de la población a nivel nacional se asienta en estos lugares, sin embargo, hay zonas más vulnerables que otras.

Según Cortez, una de las características de los últimos eventos socio naturales es que las zonas urbanas cada día son más vulnerables, cabeceras departamentales como Santa Ana, Sonsonate, San Salvador y San Miguel, con una tormenta se inundan, lo cual es un indicador que la vulnerabilidad ha aumentado en el país.

Asimismo, se refirió a las lluvias registradas el pasado domingo 16 y la madrugada del martes 19 de abril, las cuales dejaron una persona fallecida, zonas afectadas por inundaciones y caídas de árboles en diferentes puntos.

La época lluviosa no ha iniciado, las tormentas fueron producto de una vaguada, sin embargo, evidencia que el país no estaba preparado porque fue notoria la cantidad de desastres e inundaciones, con mayor impacto en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Desde que la Mesa de Gestión de Riesgos comienza su trabajo, después de los eventos del Huracán Mitch, han señalado la necesidad de cambiar la cultura, porque siempre se atiende las emergencias, no se escucha en las escuelas que se hable de prevención riesgos, siendo un país con muchas vulnerabilidades, pero, además, tiene amenazas socio natural bastante evidentes.

La representante de la MPGR explicó que la Gestión Integral de Riesgos contempla cuatro fases: la primera es la Gestión Reactiva, que la población conozca las amenazas y sus vulnerabilidades y elabore sus planes de preparación, pero eso no pasa en El Salvador, normalmente se activan las comisiones cuando está el evento y debe ser listas antes que suceda la emergencia.

En segundo está la Gestión Correctiva relacionada con las medidas de mitigación después del evento, tomar en cuenta lo que sucedió, cómo corregirlo, y que no se vuelve en otra amenaza, sin embargo, muchas veces se hacen obras que generan otro tipo de vulnerabilidades.

La tercera fase es la Gestión Prospectiva, relacionada con la planificación y el desarrollo, en El Salvador ni siquiera existe el Ministerio de Planificación, que organice cuáles son las acciones en todo el territorio. Hay una Ley de Ordenamiento Territorial que a la fecha no se ha puesto en práctica, es básica porque señala cuáles son las actividades o para qué son aptos los terrenos.

Cortez afirmó que la MPGR ha estado trabajando en la cuarta fase, la cual corresponde a la Gestión Local del Riesgo, “es decir, que las comunidades también trabajen su gestión local, porque son las comunidades quienes sufren los impactos y deberían tener claridad de las amenazas en su entorno, de las acciones, rutas de evacuación y medidas de mitigación si fuesen necesarias, vemos que hay colonias inundadas y la gente no sabe qué hacer”, reiteró.