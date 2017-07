“No existe ninguna ley que prohíba parodiar periódicos”: Nayib Bukele

@JoakinSalazar

Me parece de lo más asqueroso que nuestro “sistema de justicia” siga estando al servicio de los poderosos, dijo Nayib Bukele, alcalde de San Salvador, tras el inicio de la audiencia pública que enfrentan cinco jóvenes que se atrevieron hacer una parodia de dos periódicos matutinos.

Así reaccionó el edil capitalino, luego que el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla pretendió instalar la audiencia de vista pública contra los imputados Andrés Ricardo Ortiz Lara, José Carlos Navarro Martínez, Mayra Moran Lemus, Oscar Alejandro Domínguez Ruiz y Sofía Medina Pérez, Acusados del supuesto “ciberataque” en contra de los periódicos: La Prensa Gráfica (LPG) y El Diario de Hoy (EDH).

Los cinco jóvenes son acusados por la FGR de los delitos de violación de distintivos comerciales en perjuicio de la Dutriz Hermanos S.A de C.V, violación de derechos de autor y derechos conexos en perjuicio de Dutriz Hermanos S.A de C.V, falsedad material en perjuicio de la fe pública y agrupaciones Ilícitas en “perjuicio de la paz pública”.

La vista pública fue suspendida por el Tribunal, ante un recurso interpuesto por la Defensa Técnica, y se reprogramó para el próximo 18 de septiembre.

Horas antes, la defensa explicó que piden un juicio justo, puesto que las empresas mediáticas no han logrado establecer un perjuicio económico por la publicación de una sátira o un meme, conocido popularmente

“Ninguno de los delitos se configura. La prensa Grafica no ha logrado establecer cual es el perjuicio económico que les han causado estos ciber delitos. Estamos hablando de delitos que no encajan en lo que aquí ha sucedido”, aseguró Bertha María Deleon, defensora de los imputados.

El alcalde Bukele, a quien mediáticamente han intentado involucrarlo en el proceso penal contra los cinco jóvenes, externó a través de redes sociales su preocupación por las implicaciones que ha generado este proceso que popularmente llamó “El Juicio del Meme”.

“El ex Fiscal (Luis Martínez) se lo “tomó en serio” y, aunque no se dedicó a capturar verdaderos delincuentes, sí se dedicó a fabricarlos, a eliminar a los enemigos políticos de sus “amigos” (aunque hoy TODOS esos “amigos” lo abandonaron), se dedicó a estirar las leyes, a estirar los procesos, a estirar las pruebas. Todo, para seguir la agenda de sus “amigos”. Esos mismos “amigos” que le daban las portadas en los diarios, que lo invitaban a la fiesta, que le daban los sobresueldos, que le aplaudían, que lo ponían como el paladín de la justicia, son los mismos que ahora, que cayó en desgracia por hacer justo lo que ellos le pedían, se burlan de él”, dice el escrito de Bukele.

Para el edil capitalino, la Fiscalía y los acusadores tienen un solo problema en el proceso judicial contra los cinco jóvenes, y es que “No existe NINGUNA LEY en la legislación salvadoreña que prohíba parodiar periódicos, ni burlarse de los contenidos de los panfletos”.

Motivo por el que a su juicio, “la Fiscalía estiró, bajo la burla de casi toda la comunidad jurídica del país, cuatro leyes para acusarlos, no podían llamarle meme porque la palabra ni siquiera está en las leyes”.

“Es normal que ahora salga el apoderado de La Prensa Gráfica a decir, sin ningún miedo, que “El proceso ha sido preparado de manera tal que debe concluir con una sentencia condenatoria”. ¿En serio? ¿Ya sabe como va a concluir el proceso? ¿Ya compró a los 3 jueces que van a conocer el caso?”, criticó el alcalde Bukele.

Bukele dejó entrever que, pese a no ser procesado él, dado que la Fiscalía ha desmentido en varias ocasiones que no está involucrado, este juicio será utilizado mediáticamente para atacar al edil, sobre todo, para las próximas elecciones municipales a realizarse en el 2018.

“Lo denuncio. ¿Por qué? porque si nuestro país sigue así y nuestros jueces nos demuestran, una vez más, que no están al servicio de la justicia, sino de los poderosos; que no importa destruir la vida de 5 jóvenes, con tal de afectar (según ellos) políticamente a un adversario que no pueden vencer en las urnas; si se prestan para condenar a 5 jóvenes por delitos que ni siquiera existen; me temo que ya no habrá garantías para nadie. Ya no habrá justicia”, recalcó.