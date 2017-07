NO EXISTE NINGÚN DOCUMENTO ACTUALIZADO QUE ORIENTE E INDIQUE CUANTOS FUERON LOS ACUERDOS DE PAZ FIRMADOS Y DE ÉSTOS QUE PORCENTAJE SE CUMPLIÓ.

(Una luciérnaga contra el oscurantismo)

1. LA DICTADURA ECONÓMICA DE LA OLIGARQUÍA TERRATENIENTE-BURGUESA DE EL SALVADOR, ejerció el poder económico-político del Estado por medio del ejército, desde el 2 de diciembre de 1931 hasta el 16 de enero de 1992, duro 61 años. Su base de sustentación para dominar todas las estructuras y formas de poder, fue la más cruel explotación económico-social que el pueblo haya sufrido, y la más despiadada opresión y represión política, lindando con el aniquilamiento del propio ser nacional. Los pueblos originarios y campesino, fueron siempre los más afectados, durante las tres grandes represiones, con características intencionales de exterminio genocida así: la primera fue en 1833, en tiempos de Anastasio Aquino contra el Pueblo Nonualco; la segunda en 1932, centró la fuerza represiva contra el pueblo originario de Izalco, el Partido Comunista y el asesinato de Farabundo Martí; y la tercera durante la guerra civil que comentamos 1980-1992 a través de más de 124 masacres registradas por la Comisión de Derechos Humanos y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la Revista Enfoques.

2. LO QUE AFIRMAMOS EN EL TITULO DE ESTA COLUMNA ES VERDAD IRREFUTABLE, ya que en El Salvador, existen muchas universidades, instituciones públicas, no pocos partidos políticos, miles de individuos graduados con títulos académicos de sociólogos, economistas, doctores en jurisprudencia y ciencias sociales, antropólogos, centenares de investigadores, etc. Usted puede comprobarlo en las páginas de internet de las respectivas universidades, partidos políticos e incluso del Ministerio de Educación, y no encontrará un documento orientador que haya sido tratado científicamente, al haber transcurrido los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz. ¿Cuántos fueron esos Acuerdos de Paz, qué porcentaje se cumplió y qué porcentaje no se cumplió?

3. LAS PARTES NEGOCIADORAS DE LOS ACUERDOS DE PAZ fueron al mismo tiempo las partes beligerantes: 1) El Gobierno y las fuerzas armadas y 2) El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Contaron con la asesoría de las Naciones Unidas, ONU. Los objetivos generales que se trazaron para acabar el conflicto bélico fueron: “a) Terminar el conflicto armado mediante la vía político-negociada, b) Impulsar la democratización del país, c) Garantizar el respeto de los Derechos Humanos y d) Reunificar a la sociedad salvadoreña.” En la práctica operativa los Acuerdos se refirieron, 1) A las reformas de la Fuerza Armada, y 2) A la reforma de la Policía Nacional. Los Acuerdos de Paz crearon instituciones como: 1) El Consejo Nacional de la Judicatura, 2) El Tribunal Supremo Electoral, 3) La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 4) La Policía Nacional Civil con nuevo contenido cívico policial, 5) La Academia de Seguridad Pública para la formación de los nuevos agentes, 6) La Escuela de Capacitación Judicial para Jueces y Magistrados, y la dotación anual del 6% del Presupuesto General de la Nación para la modernización e independencia de la administración de Justicia por el Poder Judicial.

4. LOS ACUERDOS QUE NO SE DISCUTIERON A FONDO por haberse negado la oligarquía y el Gobierno derechista a hacerlo fueron; 1) EL FORO DE CONCERTACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, donde estarían representadas todas las organizaciones económicas y populares, como los sindicatos y las asociaciones empresariales. De este acuerdo se trató parcialmente lo relativo a la distribución de tierras, en las zonas donde hubo conflicto armado para distribuirlas entre los combatientes desmovilizados; también parcelaron propiedades que excedían las 245 hectáreas así como las propiedades del Estado que no eran reserva natural, para distribuirlas entre los pequeños agricultores que carecían de tierra; a esto le llamaron Reforma Agraria; 2) Tampoco se discutió la COMISIÓN NACIONAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ, (COPAZ), en las cual estarían representadas las 5 organizaciones del FMLN y el Gobierno de ARENA, “Esta comisión comprendía los acuerdos necesarios para realizar la modificación constitucional sobre la Fuerza Armada.” 3) El acuerdo de LEY DE RECONCILIACIÓN NACIONAL tampoco fue discutida a fondo, y fue aprovechada por el Gobierno bajo el nombre de AMNISTÍA NACIONAL, para encubrir con “impunidad legal” los horribles crímenes de guerra y masacres sobre la población civil cometidos por los militares. En consecuencia ninguno de los jefes militares responsables de crímenes de lesa humanidad fue juzgado y castigado en El Salvador ni en ninguna otra instancia internacional. EN RESUMEN, de los 11 acuerdos que tomaron las partes se discutieron 8 y dejaron sin discutir 3. Entre estos estuvo 1) El Foro de Concertación Económica y Social, 2) La Comisión Nacional para la Concertación de la Paz, y 3) La Ley de Reconciliación Nacional. No se tomó ningún acuerdo de reforma económico y social en El Salvador, lo que dejó intacta la injusta distribución de la riqueza en el país, que constituye un ejemplo emblemático de inequidad e injusticia social en América Latina. Tampoco hubo medidas para la consolidación de la paz. De ahí que haya habido numerosas guerras no convencionales durante los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz que se cumplieron este 2017.

Baje libros gratis de mi página web. www.tirsocanales.com