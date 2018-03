Nicky Jam el Fénix del reguetón

Compartir ! tweet





Iris Gálvez

Nicky Jam es uno de los cantantes con origen boricua que constantemente se están reinventando y en los últimos días lo hemos visto y escuchado con más fuerza, su alentó no tiene comparación ni fin, el pone a bailar a cualquiera en todo momento.

Pepesi con su gira refrescante trae a nuestro país al interprete de grandes éxitos, la cita es esta noche, Nicky trae todo su talento y energía para los salvadoreños.

El éxito de Nicky Jam se traduce el cifras:

• Mas de 24 millones de seguidores en Facebook

• 22.2 millones de seguidores en Instragram

• 12 millones de seguidores en Youtube

• 172 millones de visualizaciones de su reciente sencillo X que canta junto a J Balvin en solo una semana

• El #XChallenge cuenta con más de 21 mil publicaciones de todo el mundo. Pocas horas después de estar al aire, el video ya tiene alrededor de medio millón de reproducciones en Youtube y es tendencia en esta plataforma en México (1), España , Argentina, Colombia, Italia, Puerto Rico, Chile y Perú .

• 8 discos de estudio y 5 Mixtape

El éxito de un luchador

Nicky ha luchado no solo en la industria sino también contra el mismo , durante una etapa cayó en lo más bajo y perdió sus logros, pero al tocar fondo reunió más fuerzas y como el ave Fénix resurgió de sus cenizas y ahora es un verdadero talento que todo lo que toca lo convierte en éxito.

En sus inicios musicales, Daddy Yankee era uno de sus artistas favoritos. Según Jam, los artistas colombianos Silvestre Dangond y Carlos Vives han influenciado en su música. Asimismo afirma que sus composiciones han sido muy influenciadas por el contenido romántico y melancólico de letras de las canciones de vallenato colombiano y por el ritmo de la música puertorriqueña, por lo que cree que, con esta combinación, es artista de reguetón muy diferente a los de dichos países. Él también afirma «que es un nuevo estilo de reguetón que atrae tanto a los niños como a los adultos».

Jam ha comentado que «Bailando», de Enrique Iglesias, «No me doy por vencido», de Luis Fonsi, «All of Me», de John Legend, «Just the Way You Are», de Bruno Mars, y «Quiero casarme contigo», de Carlos Vives, son algunas de sus canciones favoritas.

En 2017 Nicky Jam cerró uno de los mejores años en su carrera musical. En enero del año pasado con el lanzamiento de Fénix, su último álbum, se posicionó en las principales listas de los países latinoamericanos con las canciones que lo componían, principalmente su éxito “El Amante”.

El ascenso del género urbano en latinoamérica hizo que Fénix se quedara con el primer puesto en el Top 5 de los álbumes más escuchados en Argentina, Colombia, Chile y México, en la plataforma Spotify.

Además, dentro de las listas de Spotify en Latino América, Nicky Jam fue el tercer artista más escuchado en Colombia durante el 2017 y posicionó “El Amante” como la quinta canción más escuchada por los argentinos y la cuarta por los colombianos.