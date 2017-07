Nayib Bukele: sería excelente reformar la Constitución para que no prescriba la corrupción

David Martínez

@davidmar2105

El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, expresó estar de acuerdo con el anuncio del secretario general del FMLN de pedir la reforma al artículo 240 de la constitución, con el objetivo de que no haya prescripción en los delitos de corrupción.

Sin embargo, no dejó de mostrar su descontento por el anuncio del presidente de la república, quien dijo que sancionaría las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, pero aseguró que se debe buscar endurecer la legislación contra los corruptos.

“Fuera excelente tener una modificación a la constitución para que los delitos (de corrupción) no tengan prescripciones penalmente, porque no tiene sentido, ¿para qué va a prescribir en 10 años un delito? Hay sociedades en las que los delitos caducan después de 50 años, pero eso es para bajar la carga judicial. En ese caso apoyo la propuesta”, indicó el edil.

Pero esto es solamente es una propuesta, la cual para el edil no tapa lo que el mismo partido FMLN aprobó el martes de la semana pasada, en la que para él, canjeo reformas por los 500 millones de las CIP. En este sentido, como una forma de protesta o mostrar su descontento, Bukele no asistió a la convención nacional llevada a cabo por el partido oficialista el domingo pasado, pues dijo que no tenía cara para saludar a quienes acompañaron esta noción del mismo partido ARENA.

“La reforma que más me duele es la prescripción porque siempre he escuchado a la izquierda, y yo también lo hacía, decir que los corruptos devolvieran lo robado. Pero ahora se cae, porque ¿Cómo se puede pedir que se devuelva si está reforma, pues ya no hay forma de cobrarlos civilmente, porque la ley ya le ha regalado eso a los corruptos”, aseveró.

No descarto que esto haya sido por presiones internas de algunas personas en el partido en el gobierno, aunque eso no se puede comprobar, pero se mostró decepcionado por dicha aprobación.

En cuanto a las declaraciones del candidato a alcalde por el partido ARENA, Ernesto Muyshondt, quien dijo que si el llegara a ser electo terminaría con la publicidad que hace el alcalde para levantar su imagen, y aseguró que la mejor publicidad son las obras.

“La mejor publicidad son las buenas obras, si eso es a lo que se refería, pues tiene razón. Creo que la publicidad política no funciona, es más lo invitaría a él para que haga buenas obras desde su curul y esa es la mejor publicidad que tendría”, expresó Bukele.