Nayib Bukele anuncia que ya se inscribió en Cambio Democrático

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Pelearemos con uñas y dientes para hacer valer nuestra democracia y principalmente que ARENA no vuelva al poder”, dijo el aspirante a la Presidencia Nayib Bukele la noche de este lunes, en la que anunció que ya se inscribió en el partido Cambio Democrático.

“No me inscribiré en ningún otro partido político, ya me inscribí en Cambio Democrático y mantendremos nuestra alianza estratégica, lo cual puede convertirse en coalición si el TSE cumple con la ley, vamos a dar batalla, pero no vamos a dar nuestra alma para ello, si caemos, será con la frente en alto”, dijo el exalcalde de San Salvador.

Bukele criticó al partido ARENA por tratar de impedir su inscripción como candidato a la Presidencia para los comicios de 2019. Ya que acusa a la derecha oligárquica del país de obrar a toda costa que no pueda participar, entre estos, con procesos abiertos judicialmente y la resolución de la Sala de lo Constitucional que ordena proceder con la ley para cancelar a CD. Bukele anunció que el movimiento Nuevas Ideas presentará un aviso a la Fiscalía General de la República, en la que acusará a los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional de prevaricato y abusos de poder, ya que Cambio Democrático no tenía proceso de cancelación ante el Tribunal Supremo Electoral.