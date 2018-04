Nada que copiar

Compartir ! tweet





Tras finalizar el proceso interno del partido de derecha, ARENA, el presidente del COENA Mauricio Interiano invitó al partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) a hacer lo mismo que ellos.

Es decir, Interiano propuso al FMLN hacer las elecciones internas para elegir a su candidato presidencial como lo hicieron ellos.

Quizá a Interiano se le olvidó que en los procesos internos del partido que representa elegían a sus autoridades y candidatos a mano alzada. Con ese método, la dirigencia controlaba quiénes votaban en contra de la voluntad de la dirección de ese partido, y luego tomaban represalias.

A Interiano se le olvidó que fue el FMLN el primer partido político que sin haber ley electoral que obligue a elecciones internas lo hizo. El pueblo recordará aquellas elecciones primarias del FMLN entre el dirigente histórico Schafik Jorge Hándal contra el actual vicepresidente de la República Oscar Ortiz.

Es decir, si de internas se trata el FMLN tiene vasta experiencia, y no necesita copiar el método de ARENA, sobre todo, porque las elecciones de ARENA las han cuestionado los mismos areneros que participaron confiados en la transparencia del proceso.

A pocos días de las elecciones internas de ARENA, el aspirante a la candidatura presidencial Javier Simán denunció serias anomalías, que si hubiesen sido en el FMLN habrían ocupado sendos titulares por varios días.

“Tenemos documentadas muchas irregularidades”, que si no se hubieran dado, seguramente Carlos Calleja no fuera el candidato, sugirió Simán. Entre esas irregularidades mencionó que: “los alcaldes movilizaron gente para que votaran por él (Calleja)”, y que en los municipios donde no hubo ese tipo de movilizaciones él superó a Calleja o puso la contienda reñida.

El viernes 20 de abril, dos días antes de las elecciones internas, Simán dijo en la entrevista matutina de TCS que en algunos lugares que visitó durante la campaña interna, dirigentes y ARENA le cerraron sedes del partido o presionaron a algunos alcaldes para que no asistieran a sus reuniones.

Y finalmente, la diputada arenera Karla Hernández denunció que el equipo de Calleja había amenazado a los militantes con despedirlos de los lugares de trabajo si votaban por Simán.

Con estas denuncias, el señor Interiano no debería proponerle a ningún partido político, mucho menos al FMLN, que emulen sus internas, más bien, lo que Interiano debería hacer es darle explicación a sus militantes de las denuncias de Simán y de la diputada Hernández.