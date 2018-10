MUSICASV el concierto homenaje a la canción salvadoreña

@SAmigosCoLatino

Un concierto homenaje a canciones icono, que han marcado época en la escena salvadoreña, canciones que coreaste, bailaste o dedicaste y que todo buen salvadoreño lleva un buen recuerdo en su corazón.

El concierto contará con una gran mayoría de sus intérpretes originales y otras versionadas de géneros que irán desde el pop, cumbia, rock, balada y más.

Podrás escuchar temas de artistas como: Rucks Parker, Ovni, Jafet Jerez, Álvaro Torres, Los Redd, SobreTierra, Adrenalina, Prueba de Sonido, Shaka & Dres, La Raza Band, Pescozada, entre otros.

El objetivo es rendir homenaje a la historia musical, desde temas de antaño hasta éxitos modernos que sonaron en las radios nacionales, una selección de temas que se convirtieron en himnos populares, #MúsicaSV busca formar una tradición de apoyar y recordar lo hecho en casa de las viejas y nuevas generaciones en un gran concierto.

Se contará con la participación de músicos invitados en su gran mayoría vocalistas y fundadores de grupos salvadoreños como Prueba de Sonido, Los Redd, Adrenalina, Sobretierra, Eskina Opuesta, Rafael Alfaro, GerardoParker, Daniel Rucks, Debil Star, Oscar Serrano, entre otros, conocidos en la escena salvadoreña por temas que se volvieron éxitos radiales como Hacer Nuestro el Universo, No Volverás, La Maldita, Absurdo Corazón, El Superman, Como Quisiera que no existieras, Bolo y Solo, Ya no estas, sumado a la participación de solistas o integrantes de la nueva generación de artistas como Jafet Jerez, Wiino Fracia, Edición Limitada, Shaka & Dres y Ademir Barbosa

“El nombre de #MusicaSV, surge de este movimiento que casi todos los artistas salvadoreños ocupan para representar su talento, eventos, canciones y resaltar lo hecho en casa, es por ello que decidimos nombrarlo así, concentrarlo en un show con parte de sus involucrados como un homenaje a temas como No Volverás de Sobretierra, Barato de La Raza Band, Oscuridad de Adrenalina, Hacer Nuestro El Universo de Los Prueba, por mencionar algunas de más de 15 temas que serán ejecutados”.

“El objetivo es acercar la música y presentarla al público que si gusta de recordar y conocer las propuestas nacionales, sabemos que seguramente harán falta temas, pero queremos dar el primer paso y que esto se vuelva una tradición cada año y con otro set de canciones para el gusto del público con géneros que van desde la balada, el rock latino, el pop y un poco de cumbia.” Afirma Christian Portillo, representante de PROMUSICA.