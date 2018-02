Música positiva con Luis Alonso

Compartir ! tweet





Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino

Luis Alonso Hernández torres conocido en la música cristiana como el evangelista , nació en el departamento de San Miguel en 1980siendo hijo de Gregorio Hernández y Elena Torres creció en un hogar no cristiano, su papá es un músico secular Estudiaba y sacó el bachillerato en un colegio de San Miguel, el director era Orlando Hernández logró llegar a la música y el futbol a la misma vez se le presentó la oportunidad de trabajar en el grupo gallos show de Manuel Batres y de jugar el futbol con la reserva de CD Dragón siendo el entrenador José de la cruz flores en año 2001 de ahí se retiró por algún tiempo, luego entro al colegio de arbitraje CONAFES siento el promotor Vidal Garay y a la mis vez estaba sacando una capacitación de entrenadores clase y así entrenaba niños y equipos de primera categoría antes se llamaba Foranio hoy se llama Libre.

Entró a la música de nuevo con el grupo Mario show de Pablo Chávez de ahí inmigro a los Estados Unidos y llego a Dallas TX, ahí formo parte de la Sonora Antología Tropical , Grupo Banana Show y Sonora Son Clave y grupo Miramar y grupo Carimar de Blas Estradas.

Mientras crecía que la música secular era todo para él, su hogar era un desastre, tenia un hogar no cristiano era sin Dios, no era casado solo acompañado y pedía ayuda “un día Jesús le dije ayúdame quiero cambiar necito ser tu servidor pero yo no puedo ayúdame necito de tu ayuda era un vacío en mi corazón tan grande que no había felicidad en mi vida ; dentro una desesperación en mi vida de ir a una iglesia y ese día que fui entre a la iglesia y acepte al señor Jesús y viene una noticia me dice la mujer en quien confiaba y depositaba mi esperanza me dice quiero hablar contigo quiero los separemos porque yo estoy enamorada de otro hombre y lo amo y quiero hacer mi vida con el de ahí empieza un calvario no tengo un hogar no trabajo en música del mundo en el trabajo que trabaja fuera de la música me quitan horas estaba pasando una pobreza peor que la que tenia en El Salvador no tenia ni para comida ni para grabar una alabanza luego oí una voz que me decía metete ayuno por dias y ora mucho cada día de repente me dan mas oras de trabajo logro a grabar la primera alabanza una historia real cuando llevaba 5 alabanzas de ese proyecto el que me estaba grabando se le presenta un problema y cancelamos ese disco seguí orando cuando apareció una persona de el Salvador que me consiguió un contacto que así pista y con el terminamos y con otro joven aquí en la cuidad de dallas y el ultimo día que terminamos el disco en medio de las pruebas la computadora se estaba congelando y los archivo casi se pierden, pero sucedió un milagro grande alas oras la computadora vuelve a lo normal de ahí en adelante gracias a los milagros de Jesús hemos grabados el disco el cordero viene.

Y el disco ciento una unción y estamos trabajando en 4 gracias a Jesús y a su espíritu santo y todo es por milagros porque este ministerio no vende la palabra ni la alabanza trabajo por la gracia y por la fe y por la salvación el evangelio no tiene precio. Todo es por gracia” afirma el testimonio de este gran cantante de música cristiana que vio cambiar su vida.