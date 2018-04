MSM: tres décadas de organizar y trabajar con las mujeres

Compartir ! tweet





Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM) es una organización feminista fundada el 26 de febrero de 1988, con el objetivo principal de la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres del campo y la ciudad.

Diario Co Latino conversó en exclusiva con Isabel López, directora ejecutiva del MSM, quien destacó los principales logros a lo largo de 30 años de existencia, tiempo en el cual cada proyecto ha sido enfocado a garantizar los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales de las mujeres y actualmente este trabajo se ha ampliado con jóvenes.

– ¿Cómo y cuándo surge el MSM?

Surge en plena guerra, el 26 de febrero de 1988 a raíz de la necesidad de organizar y trabajar con las mujeres en los diferentes municipios y la periferia de San Salvador, con el fin de aportar a la lucha revolucionaria que se estaba librando en ese momento, que era difícil, pero estratégico para la organización de las mujeres.

También surge como una necesidad, porque un número considerable de mujeres estaban quedando solas, ya que en muchos hogares los hombres se encontraban en el frente armado y otros se fueron exiliados a diferentes países, había que motivarlas al trabajo de apoyo en algunas tareas que las organizaciones de base estaban desarrollando.

– ¿Qué actividades desarrollaban con las mujeres en ese momento?

Más que todo enfocadas al tema de organización. Una de ellas fue las despensas familiares, para que las mujeres además de abastecer sus hogares, también generaran algún ingreso.

Una de las tareas en los primeros años del MSM fue el proceso de formación sobre derechos humanos, solo que en ese momento no se hablaba de la igualdad de derechos, se trabajaba con las mujeres para motivarlas a participar.

Además, se les formó en el tema de primeros auxilios, orientación para reaccionar ante un terremoto o inundaciones, parte de las tareas era apoyar en los refugios durante el conflicto armado.

– Luego del conflicto armado, ¿cuál es el papel que ha desarrollado el movimiento?

Después de los Acuerdos de Paz el movimiento tiene que reorientar su trabajo porque se debían cumplir las reglas que el momento exigía. Se inició el proceso de legalización, en 1994 se obtiene la personería jurídica, desde ahí se empezó a trabajar en el desarrollo económico y social en las comunidades.

La principal visión es organizar y trabajar con las mujeres en aquellos lugares más remotos donde nadie llega, que son municipios olvidados del desarrollo, por lo cual se hace necesario empoderarlas en sus derechos, para que tengan una mayor participación en la política, que asuman responsabilidades y cargos en la función pública, con el fin que sean protagonistas de su propio desarrollo.

– ¿Cuál es el mecanismo de financiamiento del MSM?

Los proyectos ejecutados por el MSM a lo largo de su existencia han sido gracias al apoyo financiero y solidario de la cooperación internacional y nacional. Los países que más han apoyado el trabajo del movimiento son España, Italia, Estados Unidos y los Países Vascos.

Ahora los cooperantes vienen con mayor fuerza y constatan el trabajo desarrollado por el MSM, que es transparente y responsable con organización territorial, con clara identidad y sentido de pertenencia en la problemática de las mujeres y las juventudes.

– ¿En qué lugares está presente el movimiento?

El MSM está presente en 6 municipios de Usulután, en cuatro municipios de San Vicente, en cuatro municipios de San Salvador, en un municipio de La Paz, tres de Sonsonate. En total son 21 municipios de cinco departamentos.

Se tiene presencia en lugares donde antes, con el conflicto armado, no se podía llegar, actualmente y pese a la situación de violencia las comunidades reconocen el trabajo del movimiento.

– ¿Cuál es el mecanismo para que las mujeres o juventud se integren al MSM?

Inicialmente y para que el movimiento fuera legalizado se presentó ante el Ministerio de Gobernación un listado de aproximadamente 400 mujeres socias, sin embargo, a través de los años esa cantidad se ha ido reduciendo y depurando, actualmente se cuenta con 75 socias, ya que es muy difícil movilizar esa gran cantidad de personas para su asamblea general.

El movimiento tiene promotoras por zonas que son el primer referente en la comunidad, ellas se reúnen una vez al mes e informan del trabajo desarrollado en cada zona.

– Durante estos 30 años, ¿cuáles han sido los principales logros?

Han sido muchos. En primer lugar, se ha logrado la aprobación de leyes en favor de las mujeres, aunque lo que ha sucedido es que las mujeres no se han sabido apropiar y, por lo tanto, dichas leyes no se hacen valer, y no se están aplicando ni apropiando de ellas. Han surgido espacios para las mujeres como ISDEMU que fue creado por exigencia de las mismas mujeres.

Los logros son mucho más visibles a nivel de las comunidades, se ha incrementado las redes de jóvenes formándolos en la prevención de la violencia de género, promoviendo nuevas prácticas de convivencia, asimismo, ha consolidado el funcionamiento y sostenibilidad del centro de desarrollo infantil y familiar en apoyo a la actividad laboral de las mujeres.

Otro logro es la mayor participación de las mujeres en la política, ya que en las últimas elecciones se tuvo más mujeres decididas a ser candidatas para diputadas y concejos municipales.

– ¿Qué actividades tiene planeadas el MSM para celebrar el 30 aniversario?

Debido a las recientes elecciones del 4 de marzo, no se pudo celebrar el 30 aniversario del movimiento, por eso se decidió posponer la celebración para este viernes 13 de abril, durante la actividad se rendirá un informe a las socias fundadoras, además, se elegirá una nueva junta directiva o ratificará la ya existente.

En total se tiene planificada una asistencia de aproximadamente 125 personas, quienes podrán divertirse y gozar de la música interpretada por Musa del Sol.