Movimiento popular responde al llamado de solidaridad por Diario Co Latino 

“No hay causa política más importante como hacer acciones para rescatar al Co Latino, rescatarlo no sólo de la posibilidad que vaya a cerrar, sino rescatarlo de la posibilidad de ser apuñalado políticamente. No puede ser posible que un instrumento político de las luchas, como el agua, salud, educación, esté al borde de desaparecer”, dijo Carlos Flores, representante del Colectivo Izalco 32, que este sábado junto a Diario Co Latino realizó la Cena Solidaria, en que sectores populares, organizados y civiles se unieron en solidaridad del periódico más antiguo del país.

Con un lleno total, y acompañado de las organizaciones sociales, el Diario Co Latino reafirmó su compromiso de acompañar las luchas sociales y populares. Por el que nació hace 128 años. Cientos de personas acompañaron la causa de solidaridad con el periódico, dejando un granito para saldar la deuda con la AFP y ISSS de los trabajadores, que se ha visto atrasado debido a problemas económicos por la falta de pauta publicitaria.

El Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE) fue la sede de la cena y fiesta de solidaridad, en la que cientos de personas reiteraron la importancia de mantener con vida al periódico. Francisco Valencia, Director del Diario CoLatino, agradeció a los asistentes el aporte al diario y reiteró que sigue comprometido con las causas sociales y populares.

“Hemos sobrevivido gracias del Movimiento Popular: gracias FESPAD, APROCSAL, APRODE, CESTA, UNES, MSM. Todo el movimiento popular se ha despertado y ha decidido que el diario Co Latino no cierre”, dijo.

Además, reiteró el llamado al Gobierno de Nayib Bukele de democratizar la pauta publicitaria, medida que ayudaría a solventar toda deuda de medios de comunicación alternativos, como la Maya, Genteve, Arpas, entre otros.