MOP y Embajada de España solicitan aprobación de préstamo a Asamblea

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Eliud Ayala, ministro de Obras Públicas, junto a autoridades de la Embajada del Reino de España, participó en la sesión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto con la finalidad de exponer a los diputados que la conforman los beneficios que supone al país la ratificación del préstamo por $30 millones para caminos rurales.

Es importante señalar que este financiamiento fue enviado al archivo de la Asamblea Legislativa debido a que el partido ARENA se negó a votar a favor del mismo.

Cabe destacar que el titular del MOP presentó el 17 de enero de este año, junto a representantes de la Embajada de España y comunidades beneficiadas por el préstamo, una solicitud para que el dictamen regresara a la Comisión de Hacienda y se retomara su estudio, ya que el país europeo otorgó una cuarta prórroga.

El préstamo por $30 millones, del cual una tercera parte tiene calidad de donación, servirá para financiar el Programa de Caminos Rurales Progresivos y Mejoramiento de Caminos a Nivel Nacional, el cual contiene proyectos de construcción de 15 caminos en 22 municipios del país.

“Estos caminos beneficiarán a habitantes de comunidades que no cuentan con carreteras pavimentadas, hemos expuesto a los diputados todas las características que contiene este financiamiento y el enfoque de desarrollo que supone para la ruralidad del país la accesibilidad muchas de las comunidades más pobres del país esperan este tipo de inversión”, dijo Ayala.

Según el ministro de Obras Públicas, el préstamo contiene una donación de $9.5 millones y de no ratificarse dificultaría el acceso a nuevas donaciones, esta nueva prórroga otorgada por el Reino de España vence el 11 de mayo de este año y de no tener una respuesta positiva en esta legislatura no quedaría tiempo para que la próxima lo reconsidere.

“Esta es una deuda de la presente legislatura y tenemos la esperanza de que pueda votarse de manera favorable para el bienestar de los 36 municipios que resultarían beneficiados”, expresó Ayala.

Al respecto, Federico de Torres, embajador del Reino de España, indicó que para su país es importante que la Asamblea Legislativa dé una respuesta positiva a la solicitud del MOP, ya que esto además de beneficiar a la población también mantendría el nivel de la cooperación española entre los principales socios del país. “Creemos que el programa está bien fundamentado, viene a resolver una demanda social y esperamos que la Asamblea Legislativa lo apruebe en el tiempo y forma establecidos”, manifestó Federico de Torres, embajador del Reino de España.

Este financiamiento y los proyectos de infraestructura vial que con él se llevarán a cabo no solo posibilitarán el tránsito a nivel nacional, sino también el acceso a servicios básicos de salud y educación, además de ofrecer a los micro y pequeños agricultores una oportunidad de sacar sus cosechas a mercados locales en menor tiempo.