“Monseñor Romero es el Santo de la Esperanza”: Gerson Martínez

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

El ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, invitado por la “Comunidad de la Cripta de Monseñor Romero”, a la Santa Misa en conmemoración del Centenario de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que fue oficiada por el padre Juan Vicente Chopín, en la cual se resaltó la calidad humana y el máximo compromiso con el pueblo salvadoreño, calificó al Beato Romero como “el Santo de la Esperanza”.

El funcionario consideró como excepcional la respuesta de la población que participó en la mayoría de los actos que se prepararon para la conmemoración del centenario del natalicio del obispo mártir, como la peregrinación “Caminando hacia la Cuna del Profeta” y la participación del enviado especial del papa Francisco, el Cardenal Ricardo Ezzati.

“Todo el mundo dice que Monseñor Romero fue el salvadoreño más universal, y es cierto, pero sobre todo fue el salvadoreño más profundo, fue el salvadoreño más comprometido y fue el salvadoreño más auténtico y en esa autenticidad radica su martirio y radica su santidad. Es por esto, que a monseñor Romero este día (ayer) fue bautizado por el enviado del Papa como El Mártir de la Esperanza y el Mártir de la Santidad y eso representa Romero”, afirmó.

En la Homilía, el Cardenal y Arzobispo de Chile, Ricardo Ezzati, destacó la solemnidad de las fiestas de la Asunción de la Virgen María a los cielos y el nacimiento de Monseñor Romero coincidentes en las mismas fechas. Así como el hogar modesto donde se crió que estuvo lleno de la devoción Mariana y de Dios.

Gerson Martínez señaló que el Cardenal Ezzati detalló la opinión que el papa Francisco tiene de Monseñor Romero al mencionar puntos esenciales como, llamarlo “Obispo y Mártir ilustre, Pastor y Testigo del Evangelio, decidido defensor de la Iglesia”, que solo responde a una persona especial llamada a la santidad.

Sobre la actualidad del pensamiento y pastoral de Monseñor Oscar Romero, el ministro Martínez reiteró que mientras se vulneren los derechos humanos de la sociedad salvadoreña estará vigente la denuncia del Beato Mártir.

“Romero, para nosotros, representa una huella, representa una verdad y representa un camino y se puede seguir el camino de Monseñor Romero, porque las condiciones están dadas, mientras haya injusticia, mientras haya tribulación hay condiciones para elevar la fe y seguir construyendo esperanza. Sobre todo, para realizar la esperanza de nuestro pueblo, para ser verdad el sueño y la sonrisa de los niños que fue la lucha de Monseñor Romero”, reflexionó.

Por su parte, el padre Chopín señaló en su homilía que “nace justo el día de la fiesta de la Asunción de la Virgen como si en él hubiera una profecía más allá que lo llevaría a elevarlo a la gloria, que es por medio del martirio. Y la Primera Lectura de la Misa que es bien apocalíptica habla de un dragón, quiere comerse el fruto de las entrañas de la Virgen María, pero no lo logra.

Yo pienso entonces que algo similar sucedió en el apocalipsis salvadoreño, el dragón de la oligarquía no se pudo a comer a Romero”.

En cuanto a la figura de Monseñor Romero reiteró a la feligresía a llevar en su corazón la resurrección popular que ha significado el Pastor Mártir y no dar la oportunidad a los sectores de poder económico y político tratar de bajarle el perfil de su pastoral.

“La oligarquía no ha podido y no puede evitar esto, puede recurrir a la estrategia de presentar un Monseñor Romero edulcorado, y bajarle su nivel de exigencia, y afirmar que no existe ese Monseñor radical, que no es verdadero, pero la Cruz del Señor no tiene sabor, y si lo tiene es el sabor de la sangre de Cristo y se construye cumpliendo el Evangelio”, puntualizó.