“Monseñor Romero nos llamó a mantener limpio nuestro corazón”

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Fernando Villalobos, sacerdote de Catedral Metropolitana, explicó a los asistentes a la misa en la cripta que deben mantener limpio su corazón para amar a Dios y de esta forma santificar los lugares que la Iglesia ha destinado para adorar al Creador.

El párroco llamó a no caer en el mismo error que aquellos que en la antigüedad motivaron el mensaje del señor que decía: “este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí”.

“Que nuestro corazón sea el primero en amar limpiamente a Dios con sinceridad, rectitud de intención hacia él y que el amor que sentimos en nuestro interior sepamos proyectarlo a nuestro alrededor”, dijo el padre Fernando Villalobos.

El religioso en su mensaje a los fieles presentes en la misa manifestó que es más importante resaltar el interior de las personas porque en el exterior cualquiera puede demostrar santidad pero Dios conoce los corazones, sabe quién es verdaderamente santo.

“Monseñor Romero decía que no es lo de afuera lo que mancha el corazón si este no lo quiere recibir, es lo que sale del interior lo que hace sucio al hombre y al mundo, cada uno tiene el corazón limpio aunque esté en medio de un lodazal, el lodo no hace nada si no se recibe dentro, depende de la voluntad de uno si deja entrar a la podredumbre”, explicó el religioso citando las palabras que el Beato Romero dirigió a los fieles en una de sus homilías.

Villalobos explicó que Jesucristo criticaba la forma de interpretar las escrituras de los fariseos porque, a su juicio, en su interior estaban vacíos, ya que querían demostrar su santidad, por fuera, pero carecían de ella en su corazón.

El párroco destacó en su mensaje que Monseñor Romero vivió de manera santa, se entregó a Dios y transmitió a su pueblo el amor que el creador derramó sobre él fue por ellos que nunca los abandonó.

El capellán de la cripta de Catedral Metropolitana, finalmente, instó a emular el ejemplo del Beato Romero y transmitir el amor de Dios a sus semejantes para que este se multiplique y santifique todo camino por el que transiten.