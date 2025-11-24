Monseñor Romero exhorta a cumplir las leyes con amor fraterno 

Compartir

“Mi palabra ha resonado en público, y reto a quien me diga que yo he excitado a la venganza, odio y violencia”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

En la celebración litúrgica de Cristo Rey, los feligreses que acudieron a la misa en la Cripta de Catedral Metropolitana, reflexionaron sobre el mensaje profético de Monseñor Romero, quien hace 48 años señaló que hay muchas injusticias cuando simplemente la ley se cumple sin amor sin amor fraterno.

“El amor es el alma de la justicia cristiana, el amor es el que le da sentido divino a la ley de los hombres, si no hay amor, las leyes salen sobrando, por eso, aunque no exista leyes pero que haya diálogo, comprensión, fraternidad. La Iglesia está llamando a la cordura, a la comprensión y al amor”, expresó en ese momento el profeta mártir.

Asimismo, consideró cuánto bien haría el hombre si en vez de difamar, desacreditar y odiar, mejor sería trabajar como un solo pueblo orientado con Cristo, todos tienen la misión de llevar la palabra y el mensaje de Dios, así como el anunciar el reino de Cristo y denunciar los pecados.

Recalcó que Cristo rey y su realeza quiere decir un reino social de justicia cristiana, de amor y de paz, donde todos colaboren para que los bienes creados por Dios, las leyes, estructura sociales, económicas y políticas respeten los derechos de los hijos de Dios.

“Cristo rey habla como profeta sobre las verdades del reino de Dios, pero denuncia las negruras del pecado, para que en la historia se purifiquen los hombres y sean dignos de este reino de la verdad, él quiso recibir todas las violencias del odio y la incomprensión, para que los hombres nos perdonáramos, amáramos y nos sintiéramos hermanos”, indicó.

A criterio de Monseñor Romero, los hombres son los creadores de los estorbos del reino de Cristo en el mundo, como por ejemplo, la violencia, terror, injusticias, ambientes de desconfianzas mutuas, acusaciones, calumnias, crimen y secuestros, por ello, los abusos tienen que ser castigados.

El clamor justo puede ser respondido con justicia, principalmente por quienes tienen en sus manos el poder de la política y del dinero, pueden oír tantos clamores y hacer felices a tanta gente, si no se aprovecharan únicamente para excitar a la represión a toda costa, de ahí también ha derivado una injusta campaña de difamación contra la iglesia, que de nuevo protesta porque su predicación no es odio ni violencia”, reiteró el entonces arzobispo de San Salvador.

