Comunidad Santa Marta conmemora a los mártires de Santa Cruz

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La comunidad Santa Marta, en Victoria, departamento de Cabañas, conmemoró este sábado 44 años de los mártires de Santa Cruz, caídos en noviembre de 1981, así como de los combatientes de la ofensiva de 1989 “Hasta el tope y punto”.

Con una procesión de farolitos los habitantes de la comunidad Santa Marta recordaron 44 años de la masacre de Santa Cruz, ocurrida entre el 11 al 14 de noviembre de 1981, habitantes del cantón La Trinidad, Sensuntepeque, en Cabañas, fueron sitiados y asesinados en un operativo militar durante el conflicto armado de El Salvador.

Luis Quintanilla, obispo de la diócesis de San Vicente, dijo durante la eucaristía que este homenaje no es a los verdugos ni criminales, sino, a las víctimas y a los mártires, lo que se exige es verdad, justicia y reparación, porque estos son hechos reales y verídicos, incluso en los medios oficiales se habla de que aquí no pasó nada o fueron daños colaterales, cuando realmente han sido crímenes de lesa humanidad.

“La desigualdad, represión, la guerra, secuestrados las capturas desaparecidos y asesinados es una realidad dolorosa, es una verdad cruda que todavía duele en la gente. Los gobiernos de ARENA con su lema El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán, quisieron sepultar y dejar en el olvido a las víctimas inocentes de las masacres, a los sobrevivientes, desaparecidos y para ello crearon una ley de amnistía que cubría de impunidad los crímenes de lesa humanidad que le llamaron Perdón y Olvido”, afirmó.

Según Quintanilla, fue hasta el gobierno de Mauricio Funes que se trató de darle cierto reconocimiento y alivio a las víctimas, cuando él como comandante general de la Fuerza Armada y presidente constitucional pidió perdón en El Mozote.

El religioso destacó el importante esfuerzo que la organización fundada por el recordado padre John Cortina y luego la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el conflicto armado, dan alivio a muchas familias al encontrarse con sus seres queridos desaparecidos. Todos estos esfuerzos han buscado de manera oficial hacer cierta justicia y un poco de reparación.

“A 44 años de la masacre de Santa Cruz, a 36 años de la ofensiva hasta el tope, la masacre de la UCA y FENESTRAS, los millones de dólares gastados en propaganda de mentiras llevan una subcultura alienante y de apariencias, haciendo que miles de personas en el país se interesen más por mensajes electrónicos, que en la cruda realidad vivida por los salvadoreños, la cual parece ser olvidada”, expresó el prelado.

Informes señalan que el Destacamento Militar No. 2, en Sensuntepeque, Cabañas, comandadas por el entonces teniente coronel Sigifredo Ochoa Pérez, marcharon hacia el norte del departamento, donde cometieron una masacre, en la que fueron asesinados centenares de campesinos entre hombres, mujeres y niños.

