Cerca de 4 mil afectados de COSAVI siguen sin recibir sus fondos 

Compartir

“Es vergonzoso que el gobierno compra mil bitcoins por $100 millones, y a los afectados de COSAVI no se nos devuelven $230 millones de nuestros ahorros”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Pese a los anuncios oficiales sobre devoluciones por capas de hasta $70 mil, un grupo de cerca 4 mil afectados del fraude millonario en la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI) siguen sin recibir sus fondos, por ello, pidieron a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) habilitar la capa de hasta $100 mil antes de finalizar el año, y se les pueda pagar los certificados de aportación pendientes.

Julio Flores, presidente de la directiva de afectados consideró una arbitrariedad que se han establecido capas para la entrega de certificados a plazo y el dinero en las libretas de ahorro hasta un monto de $70 mil, pero no han incluido los certificados de aportación, si a ellos se los vendieron como un certificado más.

“Lastimosamente a mucha gente se lo vendieron como si fuera un certificado a plazo y en su defecto se lo tendrían que estar pagando. Tenemos certificados de mil dólares, inclusive 10 mil dólares no de 70 mil dólares que están en la capa de lo entregado, pero como no se han vencido no los están pagando, sino van a esperar la fecha de vencimiento y no están pagando ni cinco de intereses”, explicó.

Reiteró que ningún afectado está recibiendo interés en los certificados de aportación desde que se hizo público el caso el 9 de mayo de 2024, aunque la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) le está cobrando los intereses que pactaron a los deudores de COSAVI y ella si percibe esos fondos.

Según Flores, todavía falta por cumplirle aproximadamente a 4 mil personas, que incluye los certificados a plazos, los ahorros en libreta, certificados a plazos no vencidos y ya vencidos, así como los certificados de aportación.

“Cómo es posible que el gobierno se dé el lujo de seguir invirtiendo en bitcoin, hace poco compró 100 bitcoin más en contra de la recomendación del Fondo Monetario, y nosotros necesitando nuestro dinero, llevamos siete muertos y hay mucha gente que está grave y posiblemente muera sin recibir sus ahorros”, aseguró.

Asimismo, calificó como una aberración lo que el gobierno está cometiendo con los afectados de COSAVI, quienes de buena fe depositaron su dinero en una cooperativa que se creía era próspera, pero lastimosamente el Estado salvadoreño metió sus manos, se convirtió prácticamente en un desastre.

Juan José Ortiz, vocero de la directiva de afectados del caso COSAVI, manifestó que han presentado cartas a la embajada de China y la embajada de Estados Unidos, que son las más grandes e importantes para este gobierno, con el propósito de dar a conocer el problema y les brinden una ayuda, confían que en un mediano plazo tengan una respuesta.

“Estamos a la espera que el Fondo Monetario publique un informe de su última visita en septiembre, y a partir de eso comenzar a redactar una cuarta carta para insistir nuevamente que incluya el caso COSAVI como un indicador de cumplimiento por parte del gobierno”, enfatizó Ortiz.

En la última carta entregada a la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Naomi Fellows, solicitaron una audiencia urgente porque el caso del millonario desfalco requiere apoyo internacional ante la lentitud de las investigaciones locales y la posible presencia de fondos en bancos de EE.UU.

En 2024 también enviaron una carta al exembajador William Duncan, la cual nunca fue respondida.

Los afectados en este nuevo documento citaron, incluso, una nota del congresista James McGovern, quien pidió la intervención del FBI para investigar las transacciones que cruzaron fronteras.

Muchos de los afectados son personas mayores que perdieron los ahorros de toda su vida, entre ellos algunos ciudadanos estadounidenses, pese a que la Fiscalía y la Superintendencia Financiera intervinieron COSAVI en 2024, los avances son escasos y continúan las sospechas de lavado de dinero y nexos políticos.

“A pesar de que la SFF ha activado un mecanismo para la devolución del dinero por capas, la velocidad a la que avanza es sumamente lenta y preocupante, debido a que se suman todas las cuentas que un asociado tenga en COSAVI, no podemos acceder a retirar los intereses de nuestros depósitos a plazo, muchos de nosotros contábamos con ese dinero mes a mes para poder pagar nuestros gastos de vida, gastos médicos, renta, entre otros”, señalaron los afectados.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...