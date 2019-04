MINSAL entrega modelo de atención para la persona adulta mayor

Gloria Silvia Orellana

La promoción de la salud, la calidad de atención y la rehabilitación geriátrica, conforma el documento “Modelo de Atención para Persona Adulta Mayor”, que tiene a la base la construcción colegiada de profesionales y la participación de este grupo etario, que han combinado saberes que garanticen su derecho a la salud, explicó Julio Robles Ticas, viceministro de Servicios Hospitalarios del ministerio de Salud.

“Este documento ha tenido un comité interinstitucional de revisión, que le ha dado la validez necesaria, y lo convierte en el modelo de atención en salud más importante de América Latina, en cuanto al derecho de la salud del Adulto Mayor”, agregó el funcionario.

Los datos oficiales sobre la población mundial dan cuenta del envejecimiento acelerado de la población, y se espera que entre el 2000 y 2050, su proporción de mayores de 60 años, se duplique del 11 % al 22 %, pasando de 605 millones a 2 mil millones, solo en medio siglo.

Debido al crecimiento demográfico global por el envejecimiento, al que se suma el incremento de la esperanza de vida del adulto mayor, lleva a las autoridades de salud y de gobierno a definir leyes públicas, directamente enfocadas para atender a esta población.

“El desarrollo de un país se mide por este tipo de aspectos, que se muera menos la gente y porque pase mejor atendida en los sistemas de salud.

De ahí, lo importante de los avances que se han alcanzado y tomando en consideración, que la persona adulto mayor, no es un cúmulo de enfermedades como ellos piensan, sino que es una persona que a través del ciclo de vida, se ha convertido en un ser humano lleno de experiencia y conocimientos”, manifestó.

Asimismo, consideró que la humanización del sistema de salud, es de relevante importancia, ya que si no realiza actividades de promoción saludables o estilos de vida más sanos, no podrá incidir en la prevención de enfermedades no transmisibles, como la diabetes, insuficiencia renal, hipertensión u obesidad. Entonces ha fallado en la finalidad de garantizar el derecho a la salud de la población.

Emilio Espín, de la Coalición Nacional por la Dignidad de las Personas Mayores (CORDES), junto a representantes de la Asociación Rural de la Tercera Edad (ARTE), la Mesa de la Tercera Edad de Tecoluca, y la PDDH, reconocieron los esfuerzos para emitir este documento sustancial.

“Hoy vemos florecer este documento que aborda claramente el enfoque de derecho en salud del adulto mayor, con la óptica gerontogeriátrico integral e integrado y con énfasis especial en la prevención y ciclo de vida.

Esto es el inicio de lo que deberemos trabajar conjuntamente el ministerio de Salud y la sociedad civil, para lograr que todos los empleados del sistema de salud, realmente conozcan, se comprometan y den un giro de 180 grados, en la atención que merecen los adultos mayores del país”, sostuvo.

No obstante, reconoció que socializar este documento, requerirá de un compromiso sostenible entre todos los actores sociales y gubernamentales, para darle vida y que será perceptible en el cambio de atención con calidez y calidad a las personas adultas mayores, en todas las dependencias de salud.

“Compartimos este modelo de atención para la persona adulta mayor, en Centroamérica, para empujar la aprobación y ratificación de la Convención Interamericana (sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores), porque solo Costa Rica y El Salvador, tienen este tipo de disposición y se han quedado impresionados por la precisión de atención que tiene nuestro modelo y esto solo El Salvador lo tiene, por tanto, somos visto como ejemplo y referente y agradezco al MINSAL, por su sensibilidad”, puntualizó.